El truco definitivo para quitar el sarro de la mampara: pocos ingredientes y resultados espectaculares

El sarro acumulado en la mampara del baño parece imposible de eliminar. Sin embargo, un ingeniero químico reveló su truco infalible para deshacerse de esa molesta costra blanca usando pocos ingredientes y de forma 100% efectiva.

Diego Fernandez es un ingeniero químico que comparte diferentes trucos de limpieza . Pero el que se viralizó revela cómo quitar la costra blanca de la mampara que queda atrapada cuando el agua se evapora. Según comentó, la mayoría de los limpiadores convencionales disuelven la suciedad muy poco, pero el vinagre blanco o el ácido cítrico elimina todos los restos.

El primer paso es aplicar un desengrasante en la superficies y pasar la esponja con movimientos circulares para limpiar el cristal de la mampara. El agua caliente potenciará los químicos del jabón y eliminará la grasa o residuos orgánicos como jabón o shampoo.

El truco para eliminar la suciedad de la mampara.

Estos son los ingredientes ideales para limpiar la mampara del baño Foto: Pexels

El segundo paso es aplicar un ácido –como vinagre o vinagre blanco– sobre la superficie limpia. Pulverizá el vinagre sobre el vidrio de la mampara, limpialo y secalo con un paño de microfibra para evitar la aparición de otras marcas.

El truco para mantener la limpieza por más tiempo

Según el experto, es importante limpiar el vidrio diariamente. Las capas de suciedad se acumulan y genera un grabado permanente en el vidrio que solo se elimina puliendo el cristal con abrasivos ultrafinos, que solo puede manipular un profesional.

mampara limpiar Una limpieza diaria es suficiente para eliminar el sarro de la mampara. Shutterstock

Para combatir las manchas diarias de jabón, puedes usar una mezcla de agua con un chorrito de amoníaco en un pulverizador. El paso clave después de cada ducha es pasar un secador de goma para evitar que la cal se adhiera.

Como truco extra, algunos optan por aplicar una capa fina de cera para muebles: esto crea una película impermeable que hace que las gotas resbalen por completo.