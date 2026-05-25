Cómo calcular la carga exacta para el lavarropas para que las prendas queden impecables

Calcular el volumen del lavarropas "a ojo" suele ser una apuesta bastante arriesgada. Llenar el tambor en exceso no solo hace que la ropa salga sucia o con marcas de jabón, sino que dispara el consumo de agua y luz.

Para evitar averías y garantizar una limpieza impecable de las prendas, no hace falta pesarlas, solo alcanza con entender cómo interactúan el espacio y el movimiento dentro del aparato.

El verdadero secreto de un lavado eficiente no depende de cuánta ropa encaje a presión , sino de cuánto espacio libre se deja para que las prendas giren. Si el agua y el detergente no pueden fluir con total libertad entre los tejidos, la fricción necesaria para arrancar la suciedad desaparece y el enjuague fracasa, atrapando los residuos de jabón en las fibras textiles.

Para no equivocarse nunca, se puede aplicar el "truco de la palma". Una vez que se introduce la ropa, meter la mano abierta en la parte superior del tambor. Si no entra con facilidad o choca inmediatamente con la ropa, significa que se ha cruzado el límite seguro y es momento de sacar un par de prendas.

Dado que es casi imposible saber cuánto pesa la ropa antes de meterla a la máquina, las personas se pueden guiar por el espacio que ocupa en el tambor o por el volumen. Una carga mediana, por ejemplo, ocupa la mitad del tambor y equivale a la cantidad de ropa que se puede llevar cómodamente sujetándola con un solo brazo.

Por otro lado, una carga grande alcanza los tres cuartos de la capacidad de la lavadora, lo que suele representar un volumen de prendas que llena dos brazos por completo.

Finalmente, se considera una carga extra grande cuando el tambor se ve lleno pero sin haber compactado la ropa; visualmente, es esa cantidad la que obliga a hacer dos viajes para poder trasladarla toda.

Mantener el equipo funcionando como el primer día requiere una rutina de mantenimiento mínimo pero constante. En primer lugar, es fundamental dejar la puerta entreabierta después de cada ciclo para ventilar el interior, lo que evita la acumulación de humedad y la aparición de moho en la goma.

Asimismo, se recomienda programar un ciclo de autolimpieza o un lavado corto a alta temperatura una vez al mes utilizando un producto específico.