La mezcla casera de otoño con 4 ingredientes que deja tu casa perfumada todo el día y sin químicos

Cada vez más personas buscan alternativas naturales para perfumar su casa , evitando los químicos tóxicos presentes en los aromatizantes comerciales. Además, las propuestas naturales protegen la calidad del aire interior, previenen alergias, reducen el estrés y fomentan un estilo de vida sostenible.

Una técnica sencilla, económica y efectiva es hervir cáscara de cítricos y especias. Al estar en temporada de otoño , los cítricos abundan en las verdulerías por lo que se puede encontrar una gran variedad para cambiar el aroma del hogar.

El perfume que gana terreno es el de limón, mandarina, albahaca y canela. La mezcla aporta un aroma fresco y cálido que deja el hogar perfumado y mejora el estado de ánimo.

El perfume con ingredientes naturales que se hace en minutos.

Lo que debes hacer es mezclar cáscaras de limón y mandarina con algunas hojas de albahaca y varas de canela. Luego hay que colocar todos los ingredientes en una olla con agua fría y hervir hasta que los ingredientes liberen su fragancia mediante el vapor.

Precauciones: dónde no ponerlo y cómo rociar correctamente

Una vez que la mezcla se enfría puede colocarse el agua colada en un recipiente y rociarlo en distintas superficies como sillones, camas o toallas. Sin embargo, no se recomienda rociarlo en superficies de maderas naturales, pantallas u objetos electrónicos, mármol, granito, telas blancas, cuero, piel sintética o paredes pintadas con látex.

perfume El perfume natural que es perfecto para el otoño. Shutterstock

Para una aplicación segura es necesario rociar en una zona oculta de la tela para verificar que no deje manchas. Para ello es esencial colocar el rociador a unos 30 centímetros de distancia para que la bruma sea uniforme y fina.