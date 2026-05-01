¿Conviene guardar los perfumes en la heladera? Esto dicen los expertos

Guardar los perfumes en la heladera es un truco que se volvió popular en redes sociales . La idea parece lógica: al estar en un ambiente frío, la fragancia podría conservarse mejor y durar más tiempo. Sin embargo, los especialistas advierten que no siempre es una buena opción.

Los perfumes están compuestos por alcohol, aceites esenciales y otros compuestos aromáticos. Todos estos elementos son sensibles al entorno. Factores como la luz, el calor, el aire y la humedad pueden alterar su composición y hacer que el aroma cambie o se degrade.

En teoría, el frío puede ayudar a ralentizar ese proceso de oxidación. Por eso, algunas personas creen que guardarlos en la heladera prolonga su vida útil. Sin embargo, en la práctica, el resultado no siempre es positivo.

El principal problema es que el interior del refrigerador no es un ambiente estable. La temperatura cambia cada vez que se abre la puerta y hay presencia de humedad. Esto puede generar condensación dentro del frasco y afectar la calidad del perfume.

Además, existe el riesgo de que la fragancia absorba olores de los alimentos si el envase no está bien sellado. También pueden producirse cambios en las notas del perfume, haciendo que el aroma se perciba diferente al aplicarlo.

Qué dicen los que saben sobre guardar perfumes en la heladera

Los expertos coinciden en que solo en casos muy específicos podría ser útil guardarlos en frío, por ejemplo, en climas extremadamente calurosos y con condiciones controladas. Aun así, no es una recomendación general ni necesaria para la mayoría de las personas.

La mejor forma de conservar un perfume sigue siendo simple: guardarlo en un lugar fresco, seco y oscuro, lejos de la luz directa y de cambios bruscos de temperatura. De esta manera, se mantiene su aroma original por más tiempo sin necesidad de recurrir a la heladera.