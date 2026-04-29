Qué significa el ritual de los ñoquis del 29 de cada mes

Cada 29 del mes, en la Argentina se repite una costumbre muy arraigada: comer ñoquis . No se trata solo de una comida, sino de un ritual cargado de significado. Muchas familias se reúnen alrededor de la mesa y, además del plato, colocan un billete debajo como símbolo de deseo de prosperidad.

La tradición no es exclusiva del país. También se practica en Uruguay, Paraguay y Chile. Sin embargo, en la Argentina tiene un peso especial, en gran parte por la influencia de la inmigración italiana que llegó a fines del siglo XIX y principios del XX.

Existen dos explicaciones principales sobre el origen de esta costumbre. La más difundida es una leyenda religiosa que se remonta al siglo VIII. Cuenta la historia de San Pantaleón, un médico que peregrinaba por el norte de Italia ayudando a los más necesitados.

Según la tradición, un día 29 pidió comida en una casa humilde. La familia compartió con él los pocos ñoquis que tenía. Agradecido, el hombre les anunció un futuro de abundancia. Al retirarse, los dueños encontraron monedas debajo del plato. Desde entonces, el gesto de poner dinero se asocia con la buena fortuna.

La segunda explicación tiene un origen más práctico. A fin de mes, muchas personas solían tener menos dinero disponible. Por eso se elegía un plato económico y rendidor, como los ñoquis, hechos con ingredientes simples. Con el tiempo, esa costumbre se transformó en tradición.

También se dice que los inmigrantes italianos que ya estaban establecidos invitaban a comer a los recién llegados. Les ofrecían ñoquis y dejaban monedas bajo el plato como una forma de ayuda. Ese gesto solidario habría dado lugar al ritual que hoy se mantiene.

Hoy, más allá de su origen, comer ñoquis el 29 es una excusa para reunirse y compartir. El plato puede variar, pero el significado se mantiene: atraer suerte, abundancia y empezar el próximo mes con buenas expectativas.