No es sobrepeso: por qué a los gatos les cuelga una "pancita"

No es un signo de sobrepeso: la bolsa primordial es un rasgo anatómico que protege y agiliza a los gatos.

Aunque parezca acumulación de grasa, la mayoría de los gatos activos y sanos poseen esta solapa de piel suelta. Foto: Shutterstock

Muchos dueños de gatos se preocupan por el sobrepeso al ver una piel blanda que se balancea debajo del abdomen de su mascota. Este colgajo no es un problema de salud, sino un rasgo anatómico clave para el animal.

Ese tejido tan característico que se mueve al ritmo de sus pasos se conoce científicamente como bolsa primordial. Lejos de ser grasa acumulada por sedentarismo, se trata de un exceso de piel que se ubica delante de las patas traseras y que los gatos comparten con sus parientes salvajes, como los leones y los tigres.

El secreto de la bolsa primordial Esta estructura cumple tres funciones biológicas cruciales para la supervivencia del animal. En primer lugar, actúa como una capa protectora para los órganos vitales del abdomen ante posibles arañazos o mordeduras durante una pelea; en segundo término, le otorga una elasticidad extrema que le permite estirarse por completo al dar grandes saltos o correr a alta velocidad; y finalmente, funciona como un reservorio de energía que, en estado salvaje, les permitía almacenar comida tras una gran cacería.

MASCOTA Tocar la panza de los gatos puede no ser muy bueno para su bienestar Foto: SHUTTERSTOCK La bolsa primordial es un exceso de piel completamente normal que le otorga al felino una mayor elasticidad para correr y saltar. Foto: Shutterstock Cómo diferenciarla del sobrepeso real Para evitar confusiones y cuidar la salud de la mascota, es fundamental aprender a palpar el cuerpo del animal. Cuando se trata de la bolsa primordial, el tejido se siente sumamente blando, elástico y cae como una solapa suelta que oscila con total libertad cuando el felino camina o corre por la casa.