No es con vinagre: cómo quitar el sarro acumulado de las canillas

El método definitivo para eliminar el sarro de la grifería del baño y la cocina utilizando un ingrediente económico y libre de olores fuertes.

El sarro acumulado en el pico de las canillas puede obstruir el paso del agua y arruinar la estética de la grifería. Foto: Archivo

No hay discusión en que el vinagre es uno de los aliados más efectivos para quitar el sarro de canillas, inodoro o paredes. Sin embargo, podemos encontrar otros productos en casa que, aplicados de la forma correcta, también nos ayudan a solucionar este problema.

El ingrediente secreto que supera al vinagre Uno de los elementos más efectivos contra el sarro es el ácido cítrico en polvo, un producto económico, biodegradable y con un poder desincrustante muy superior que actúa rompiendo directamente las moléculas de minerales incrustados en el metal sin dañar la canilla.

acido citrico El ácido cítrico en polvo es el desincrustante natural más potente para limpiar superficies cromadas sin rayarlas. Foto: Archivo Paso a paso: cómo aplicarlo para un resultado profesional Para la limpieza de filtros y bordes de las canillas, solo se necesita disolver dos cucharadas soperas de ácido cítrico en una taza de agua tibia. Luego, el secreto está en empapar una servilleta de papel o un paño de microfibra en la mezcla y enrollarlo firmemente alrededor de las zonas críticas.

Finalmente, es fundamental dejar actuar las servilletas con el producto unos 20 minutos para que el ácido ablande las capas de ácido más adheridas. Pasado este tiempo, se retira el papel y se friega suavemente con un cepillo para llegar a los lugares más difíciles.