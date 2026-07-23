No es bicarbonato: el polvo "mágico" para quitar el sarro de las canillas y del inodoro

Neutralizar la dureza del agua en el hogar es posible con un producto en polvo que disuelve el sarro sin generar emanaciones tóxicas.

Luchar contra la acumulación de sarro minerales en griferías, azulejos, mamparas e inodoros es uno de los mayores desafíos en la limpieza del hogar. Frente a esto, el ácido cítrico en polvo se ha consolidado como la alternativa ecológica y económica.

Adiós al sarro La aparición de estas marcas se debe a la falta de higiene y a la dureza del agua. Al evaporarse el líquido en superficies de uso constante, los minerales disueltos, principalmente calcio y magnesio, se cristalizan y se petrifican.

El ácido cítrico es un compuesto orgánico presente en frutas como el limón, pero comercializado en polvo concentrado para uso doméstico. Su efectividad radica en que neutraliza y ablanda los depósitos alcalinos del sarro.

Este producto no genera emanaciones tóxicas ni olores penetrantes, funciona en loza sanitaria, vidrio y acero inoxidable. Al ser concentrado, una pequeña cantidad diluida rinde para múltiples usos.

Para remover las manchas más difíciles en la loza sin necesidad de refregar con fuerza se calienta un litro de agua y se añaden tres cucharadas soperas de ácido cítrico en polvo y revolver hasta que los cristales se disuelvan por completo.