Menos estrés y más diversión: 3 consejos para mejorar la rutina de tu gato
Pequeños cambios en la rutina diaria pueden mejorar el bienestar de los gatos, reducir el estrés y estimular su actividad física y mental.
Los gatos necesitan mucho más que comida y un lugar cómodo para dormir. El juego, la estimulación mental y cierto cambio de rutina en el hogar pueden marcar una gran diferencia en su bienestar diario, ayudándolos a mantenerse activos, relajados y saludables.
Incorporá momentos de juego todos los días
Aunque muchos gatos pasan varias horas descansando, también necesitan liberar energía. Dedicar entre 10 y 15 minutos diarios a jugar con cañas, pelotas o juguetes interactivos ayuda a estimular su instinto de caza y reduce conductas asociadas al aburrimiento o al estrés.
Además, el juego fortalece el vínculo entre el animal y su dueño, especialmente en gatos que pasan gran parte del día dentro de casa.
Creá espacios para trepar y observar
Los felinos disfrutan de los lugares elevados porque les permiten sentirse seguros y controlar su entorno. Incorporar estantes, rascadores altos o torres para gatos puede mejorar notablemente su calidad de vida.
También es recomendable ubicar estos espacios cerca de ventanas para que puedan observar el exterior, una actividad que les proporciona entretenimiento y estimulación mental durante horas a nuestra mascota.
Enriquecé su entorno con pequeños cambios
Los expertos recomiendan renovar periódicamente algunos elementos del ambiente para evitar la monotonía. Es posible rotar juguetes, incorporar cajas de cartón o esconder pequeñas recompensas para incentivar la exploración.
Estas actividades ayudan a mantener la mente activa, reducen el estrés y favorecen comportamientos naturales que contribuyen al bienestar físico y emocional del gato.