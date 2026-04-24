Adiós mampara: cómo es la alternativa para un baño más amplio y limpio

Durante años, la mampara fue la opción más elegida para separar la ducha del resto del baño . Sin embargo, las tendencias actuales en diseño y funcionalidad empiezan a cambiar esa idea. Hoy surgen alternativas que buscan simplificar la limpieza y aprovechar mejor el espacio, algo clave en baños cada vez más modernos.

Una de las opciones que gana protagonismo es la ducha abierta o con paneles fijos de vidrio. A diferencia de las mamparas tradicionales con puertas, estas estructuras son más simples y generan una sensación visual más amplia. El objetivo es lograr un ambiente más limpio, sin tantos elementos que corten el espacio.

Este tipo de soluciones también tiene un punto fuerte en la limpieza. Al reducir perfiles, rieles y uniones, hay menos lugares donde se acumulan restos de jabón o humedad. En general, las superficies lisas son más fáciles de mantener y requieren menos esfuerzo en el día a día.

Otro factor importante es la higiene. Las estructuras más simples evitan la acumulación de moho o bacterias que suelen aparecer en zonas con pliegues o juntas. En ese sentido, los diseños abiertos o con menos componentes pueden resultar más prácticos a largo plazo.

La alternativa para un baño más amplio

Además, esta tendencia apunta a aprovechar mejor cada centímetro del baño. Al eliminar puertas o estructuras más pesadas, se libera espacio y se facilita el movimiento. Esto es especialmente útil en ambientes chicos, donde cada detalle influye en la comodidad.

Desde lo estético, también hay un cambio claro. Los baños actuales buscan un estilo más minimalista, con líneas simples y continuidad visual. Las duchas abiertas o con paneles fijos ayudan a lograr ese efecto, integrando mejor todos los elementos del ambiente.

De todos modos, la elección depende de cada hogar. Las mamparas siguen siendo una opción válida, sobre todo por su capacidad para contener el agua y mantener seco el resto del baño. Pero las nuevas alternativas muestran que el diseño también puede ir de la mano con la practicidad.