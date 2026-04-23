Qué ver en Netflix: una miniserie policial de 8 episodios para maratonear

Si buscas una miniserie para ver en pocos días, Netflix suele ser una de las primeras opciones. Dentro de su catálogo hay producciones europeas que pasaron más desapercibidas, pero valen la pena. Una de ellas es Paranoid , un thriller policial con clima oscuro y una historia que mantiene la tensión desde el inicio.

La miniserie, estrenada en 2016, pertenece al género policial y de suspenso. Está compuesta por ocho episodios de aproximadamente 45 minutos cada uno. Esto la convierte en una opción ideal para quienes buscan una trama cerrada, sin necesidad de seguir varias temporadas.

La historia comienza con un crimen impactante: una médica es asesinada a plena luz del día en un parque infantil. A partir de ese hecho, un grupo de detectives intenta encontrar al responsable. Lo que en principio parece un caso claro se vuelve cada vez más complejo, con pistas que conducen a una red más grande de secretos.

Uno de los puntos fuertes de la serie es su desarrollo psicológico. A medida que avanza la investigación, los personajes también enfrentan sus propios conflictos internos. El elenco está encabezado por Indira Varma, Robert Glenister, Dino Fetscher y Christiane Paul.

Además, la serie combina escenarios del Reino Unido y Alemania, lo que le da un tono internacional a la historia. Este cruce entre países también influye en la trama, que se vuelve más amplia y compleja a medida que se descubren nuevas conexiones.

Paranoid es una miniserie perfecta para quienes disfrutan de los thrillers con giros y misterio. Si eres amante de estas producciones, ya sabes qué ver. ¡Prepara el pochoclo, acomódate en el sillón y a maratonear!

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