La miniserie intensa de Netflix de 6 capítulos que mezcla suspenso y drama

Una miniserie española de seis episodios conquista Netflix con una historia intensa sobre secretos, manipulación y una vida que no es lo que parece.

En los últimos años, Netflix se consolidó como una de las plataformas con mayor variedad de series cortas, ideales para maratonear en pocos días. Dentro de ese catálogo, las producciones españolas vienen ganando cada vez más espacio. En ese contexto aparece Ángela, una miniserie que combina drama y suspenso psicológico.

Se trata de un thriller psicológico español basado en la serie británica Angela Black. La historia sigue a una mujer que, desde afuera, parece tener una vida perfecta junto a su familia. Sin embargo, detrás de esa apariencia se esconde una realidad muy distinta, marcada por el maltrato y la manipulación dentro de su propio hogar.

La trama se centra en Ángela, una madre de dos hijas que vive atrapada en una relación violenta con su esposo. Todo empieza a cambiar cuando aparece en su vida un antiguo compañero del pasado, que le ofrece una posible salida a esa situación. A partir de ahí, la historia avanza entre secretos, tensión y decisiones que pueden cambiarlo todo.

El elenco está encabezado por Verónica Sánchez en el papel principal. La acompañan Daniel Grao, Jaime Zatarain y Lucía Jiménez, junto a otros actores como María Isabel Díaz Lago y Ane Gabarain.

netflix NETFLIX. Ángela