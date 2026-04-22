Netflix: la película argentina que muestra el lado más duro del sistema educativo

Netflix tiene este drama argentino que sigue a un profesor en una escuela vulnerable, donde la educación, la violencia y la realidad social se cruzan a diario.

Netflix ofrece en su catálogo la película argentina El suplente, un drama social que retrata la realidad de una escuela en un contexto vulnerable. Es una opción recomendable para quienes buscan cine argentino con mirada realista y temas actuales. Fue dirigida por Diego Lerman y estrenada en 2022.

Es una coproducción internacional entre Argentina, México, España, Italia y Francia. Tiene una duración de 110 minutos y la historia se desarrolla en un barrio del conurbano bonaerense, donde la violencia y la desigualdad atraviesan la vida cotidiana de estudiantes y docentes.

Netflix El suplente Foto: Netflix Netflix El suplente Foto: Netflix

La trama sigue a Lucio, un profesor de literatura que trabaja como suplente en una escuela secundaria. Allí intenta acompañar a sus alumnos, pero se enfrenta a un entorno complejo marcado por conflictos sociales y amenazas del entorno delictivo.

El reparto está encabezado por Juan Minujín, junto a Alfredo Castro, Bárbara Lennie y Rita Cortese, entre otros. La película propone una mirada sobria sobre la educación pública y las dificultades que atraviesan docentes y estudiantes.