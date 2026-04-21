Qué ver en Netflix: la miniserie de 6 episodios que combina intriga y drama

Netflix cuenta con contenido para todos los gustos. Aquí te recomendamos una miniserie que combina intriga y drama.

Netflix se ha consolidado como una plataforma líder de streaming. Apuesta fuerte por series y películas de calidad en diferentes países y dentro de su catálogo se destaca Los favoritos de Midas. Es una miniserie de seis episodios que combina intriga y drama.

La trama sigue la vida de Víctor Genovés, un empresario de gran éxito que parece tenerlo todo bajo control. Su tranquilidad se rompe cuando recibe una carta amenazante de una organización secreta. Este grupo le exige una cifra millonaria a cambio de no asesinar a personas inocentes de forma aleatoria.

La historia está clasificada dentro del género del thriller de suspense. Es una adaptación libre de un relato corto escrito por Jack London a principios del siglo XX, pero trasladada a la España actual. La serie logra plantear preguntas difíciles sobre hasta dónde es capaz de llegar una persona por salvar su propia vida o su posición social.

netflix NETFLIX. Los favoritos de Midas

Es una miniserie de una sola temporada, lo que la hace perfecta para verla en poco tiempo. Está compuesta por un total de seis episodios, con una duración aproximada de 50 minutos cada uno. Luis Tosar interpreta al protagonista, Víctor Genovés, También participan otros intérpretes destacados como Marta Belmonte, Willy Toledo y Carlos Blanco.