La comedia argentina en Netflix que revive el talento de Luis Brandoni

La muerte de Luis Brandoni deja un vacío importante en la cultura argentina. Con una carrera extensa en cine, teatro y televisión, fue parte de ficciones muy recordadas. Una de ellas es El hombre de tu vida , que hoy puede verse en Netflix y funciona como una buena oportunidad para volver a disfrutar de su trabajo.

Esta serie argentina, creada por Juan José Campanella y Marcela Guerty, se emitió entre 2011 y 2012. Tiene dos temporadas y un total de 24 episodios, con capítulos de alrededor de 50 a 60 minutos.

La historia sigue a Hugo Bermúdez, un hombre común que cría solo a su hijo adolescente. Tras perder su trabajo, acepta una propuesta inusual: trabajar en una agencia de citas que promete encontrar pareja, aunque en realidad se trata de un engaño. Su tarea es seducir a distintas mujeres para que luego pierdan el interés, lo que lo enfrenta a dilemas morales y situaciones tan cómicas como emotivas.

El hombre de tu vida, en Netflix, con Luis Brandoni, Mercedes Morán y Guillermo Francella.

El elenco está encabezado por Guillermo Francella, junto a Mercedes Morán y el propio Luis Brandoni, quien interpreta al Padre Francisco, una figura clave en la vida del protagonista. A ellos se suman actores como Tupac Larriera, Malena Pichot y Víctor Laplace, entre otros.

Con humor, romance y momentos reflexivos, El hombre de tu vida se mantiene vigente y cercana. Su mirada sobre las relaciones y la vida cotidiana la vuelve fácil de disfrutar. En este contexto, revisitarla en Netflix no solo es una buena recomendación, sino también una forma de recordar y homenajear a Brandoni a través de uno de sus trabajos más queridos.

Mira el tráiler de la serie con Luis Brandoni