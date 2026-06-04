La selfie de Russell Crowe que sorprendió a los fans de Gladiador en todo el mundo

Russell Crowe reaparece con una selfie viral y un físico que nadie esperaba tras Gladiador. Las redes estallaron por su aspecto.

Una simple foto bastó para encender las redes. Russell Crowe volvió a ser noticia tras publicar una selfie que dejó a miles de personas hablando de su aspecto físico. El actor australiano, recordado por Gladiador, apareció con brazos marcados, menos peso y una imagen que pocos esperaban ver a sus 62 años. La publicación superó el millón de visualizaciones en pocas horas.

La selfie de Russell Crowe se volvió viral La imagen fue compartida en X y mostró al actor con el torso descubierto. Sin filtros llamativos ni grandes frases, la selfie alcanzó una enorme repercusión por un detalle que nadie pasó por alto: Russell Crowe luce mucho más delgado y fuerte que en sus últimos trabajos en cine.

russel

Durante años, el actor asumió personajes donde necesitó aumentar de peso. Esa transformación cambió por completo la imagen que el público tenía de él. Lejos del guerrero de Gladiador, en sus recientes apariciones se veía robusto y con otro perfil físico. Por eso esta nueva foto tomó por sorpresa a tantos seguidores.

La publicación llegó en medio de la preparación del reboot de Los inmortales, película donde compartirá elenco con Henry Cavill. Todo indica que Crowe volvió a entrenar con intensidad para afrontar este nuevo proyecto de acción. Y la selfie parece ser la prueba más clara de esa etapa.