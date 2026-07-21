Por qué acumulamos pestañas abiertas en la pantalla y qué dice la psicología sobre este hábito

El hábito de acumular pestañas abiertas en la computadora trasciende el desorden: la psicología revela que funciona como una memoria externa para evitar la pérdida de información.

La explicación de la psicología sobre un fenómeno que crece mucho entre internautas.

Tener muchas pestañas abiertas en la computadora o el celular es una escena cotidiana para millones de personas. Sin embargo, lo que parece un simple hábito fue estudiado por profesionales de la salud y la psicología, quienes descubrieron que esconde un significado más profundo.

La navegación por pestañas inició en 1994, pero en su momento no tuvo el éxito esperado. Años más tarde, cuando el navegador Mozilla la introdujo oficialmente, la función se popularizó y su uso creció exponencialmente hasta despertar la inquietud de los investigadores.

Qué significa esta conducta para la psicología Los expertos señalan que este comportamiento no se trata de un simple desorden, sino de la forma en que el cerebro maneja la información, la memoria y las tareas pendientes en la era digital. Una de las razones principales es el temor de los usuarios a perder información valiosa, por lo que utilizan las pestañas como un recurso para "guardarla" hasta que la necesiten.

La psicología explicó qué sucede con esta conducta. Archivo Asimismo, investigadores de la Universidad de Aalto concluyeron que las personas usan las pestañas como una lista visual de tareas pendientes. Al verlas alineadas en la pantalla, sienten que mantienen el control y la productividad, aunque el exceso suele generar el efecto contrario: estrés y fatiga mental.