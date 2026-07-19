La psicología asegura que disculparse por todo no siempre es cortesía: puede ser una señal de inseguridad

Para la psicología , pedir perdón es una respuesta saludable cuando alguien reconoce que cometió un error o lastimó a otra persona. Sin embargo, la situación cambia cuando las disculpas aparecen a cada momento, incluso frente a hechos menores o circunstancias en las que no existe ninguna responsabilidad.

Hay personas que dicen “perdón” antes de hacer una pregunta, expresar una opinión, pedir ayuda o simplemente ocupar un espacio. Lo hacen casi sin darse cuenta, como si necesitaran justificar su presencia o evitar que los demás se molesten. En estos casos, la disculpa deja de ser una muestra de arrepentimiento y pasa a funcionar como un mecanismo de protección.

Una de las explicaciones está vinculada con la baja autoestima y la inseguridad. Quienes dudan constantemente de su propio valor pueden creer que incomodan a los demás, que sus necesidades son menos importantes o que cualquier desacuerdo terminará en rechazo.

Desde la psicología también se relaciona este comportamiento con la necesidad de agradar. La persona intenta mantener la armonía y evitar discusiones, por lo que asume responsabilidades que no le corresponden o se disculpa para calmar rápidamente una situación incómoda.

Este hábito puede comenzar durante la infancia. Crecer en un ambiente con críticas frecuentes, poca validación emocional o reacciones imprevisibles puede llevar a desarrollar una atención excesiva sobre el estado de ánimo de los demás. Así, pedir perdón se convierte en una forma de anticiparse a posibles enojos .

También puede aparecer en personas que atravesaron relaciones conflictivas o vínculos donde sus opiniones eran cuestionadas. Con el tiempo, aprenden a reducir sus propios deseos y a disculparse antes de hablar para no generar tensión.

Las señales que permiten reconocer este comportamiento

El problema no está en pedir disculpas, sino en hacerlo sin que exista una razón concreta. Una señal frecuente es asumir la culpa por situaciones que dependen de otras personas o que directamente escapan al propio control.

También puede notarse cuando alguien se disculpa por estar triste, por necesitar tiempo, por no responder inmediatamente un mensaje o por expresar una opinión diferente. Incluso puede pedir perdón después de recibir un maltrato, como si fuera responsable de la reacción ajena.

Otra característica es la dificultad para poner límites. La persona evita decir que no porque teme parecer egoísta, decepcionar a alguien o perder un vínculo. En consecuencia, acepta pedidos que no desea cumplir y luego siente culpa cuando intenta priorizarse.

Cómo reemplazar las disculpas innecesarias

El primer paso consiste en identificar cuándo el “perdón” responde a una equivocación verdadera y cuándo aparece por costumbre. Antes de disculparse, puede ser útil preguntarse si realmente hubo una falta o si solo existe miedo a incomodar.

En algunas situaciones, la disculpa puede reemplazarse por un agradecimiento. En lugar de decir “perdón por llegar tarde”, corresponde disculparse si hubo una demora evitable. Pero ante otras circunstancias, expresiones como “gracias por esperarme”, “gracias por escucharme” o “agradezco tu paciencia” permiten comunicarse sin colocarse automáticamente en una posición de culpa.

La psicología señala además la importancia de aprender a expresar necesidades y opiniones de manera clara. Ser firme no significa ser agresivo, y establecer límites tampoco implica dejar de considerar a los demás.

Cuando el hábito de pedir perdón genera angustia, afecta los vínculos o impide defender los propios derechos, conversar con un profesional puede ayudar a reconocer su origen. El objetivo no es eliminar las disculpas, sino utilizarlas cuando realmente son necesarias y dejar de asumir culpas que pertenecen a otros.