Mundial 2026: qué hacer si una persona se desmaya durante la final

Este domingo se juega la esperada final del Mundial 2026 entre Argentina y España, un partido que seguramente se vivirá con una enorme intensidad en casas, bares y espacios públicos. Los festejos, los nervios y la tensión pueden provocar gritos, saltos y momentos de mucha excitación entre quienes sigan el encuentro.

Durante los últimos días también comenzaron a circular en TikTok y otras redes sociales videos de personas que se desmayan en medio de un festejo o después de gritar con fuerza. Aunque cada caso puede tener causas diferentes, la emoción intensa, el calor, la deshidratación, permanecer mucho tiempo de pie o respirar de manera rápida pueden favorecer un desvanecimiento.

Un desmayo , conocido médicamente como síncope, es una pérdida breve del conocimiento que se produce cuando disminuye momentáneamente el flujo de sangre hacia el cerebro. Por lo general, la persona recupera la conciencia rápidamente, pero siempre es importante observar cómo evoluciona y detectar posibles señales de alarma .

Lo primero es mantener la calma y evitar que otras personas se amontonen alrededor. Hay que comprobar si la persona responde al hablarle y observar si respira con normalidad.

Si está respirando y no parece haberse golpeado, debe ser acostada boca arriba. Luego se pueden levantar sus piernas unos 30 centímetros para facilitar el retorno de la sangre hacia el corazón y el cerebro. También conviene aflojar el cinturón, el cuello de la camisa o cualquier prenda ajustada.

Es importante despejar el lugar y permitir que circule el aire. La persona no debe levantarse apenas abre los ojos: lo recomendable es que permanezca acostada durante algunos minutos y que luego se incorpore lentamente, primero sentándose.

Si vomita o continúa inconsciente pero respira, debe colocarse de costado, en posición lateral de seguridad, siempre que no existan indicios de una lesión en la cabeza, el cuello o la espalda. Esta posición ayuda a mantener despejadas las vías respiratorias y reduce el riesgo de que se ahogue con saliva o vómito.

Qué no se debe hacer

Ante un desmayo no hay que sacudir a la persona, darle cachetadas ni tirarle agua en la cara. Tampoco deben colocarse objetos en su boca.

Mientras permanezca inconsciente, no se le debe dar agua, alimentos, azúcar ni medicamentos, ya que podría atragantarse. Tampoco hay que obligarla a ponerse de pie o caminar inmediatamente después de recuperar el conocimiento.

Cuándo pedir ayuda médica urgente

Se debe llamar inmediatamente al servicio de emergencias si la persona no recupera la conciencia en aproximadamente un minuto, no respira con normalidad o presenta dificultades para respirar. Si no respira, se debe pedir una ambulancia e iniciar maniobras de reanimación cardiopulmonar si se sabe cómo realizarlas.

También se necesita atención urgente si el desmayo estuvo acompañado por dolor en el pecho, palpitaciones, convulsiones, dificultad para hablar, debilidad en una parte del cuerpo, una caída con un golpe fuerte o una recuperación confusa.

Aunque la persona se sienta mejor, un primer desmayo sin una causa clara o episodios que se repiten deben ser consultados con un profesional. En una jornada atravesada por la emoción del Mundial 2026, conocer estas medidas básicas puede ayudar a actuar rápidamente y evitar errores frecuentes.