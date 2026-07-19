Tuchel, DT de Inglaterra, dejó en claro quién quiere que gane la final entre Argentina y España

Luego de quedarse con el tercer puesto del Mundial, Thomas Tuchel reveló a quién apoyará entre Argentina y España para la gran final en Nueva York.

Thomas Tuchel cerró el Mundial 2026 con una victoria que apenas sirvió para maquillar el golpe de la semifinal. Después del 6-4 sobre Francia en el partido por el tercer puesto, el entrenador de Inglaterra volvió a referirse a la derrota ante la Selección argentina, admitió que todavía le duele haber quedado a un paso de la final y sorprendió al revelar que alentará por España en el duelo decisivo.

"Como ya les he dicho a los jugadores, va a ser una cicatriz para nosotros. El dolor se irá y durará tiempo, pero la cicatriz quedará ahí", reconoció el técnico alemán en conferencia de prensa. Luego analizó aquella caída por 2-1 frente a la Selección argentina: "A los 85 minutos íbamos ganando 1-0, jugamos contra el mejor jugador del mundo y perdimos 2-1. Es doloroso. Queríamos jugar la final y pelear por el título".

EFE Lejos de esquivar las críticas que recibió por el planteo defensivo del cierre del encuentro, Tuchel dejó en claro que asume toda la responsabilidad. Explicó que sintió que su equipo se había vuelto demasiado pasivo y que tomó las decisiones "siguiendo mi instinto, mi intuición y mi experiencia". "No conseguimos el resultado, así que soy el principal responsable", afirmó.

Thomas Tuchel sorprendió y reveló que apoyará a España en la final Sin embargo, la declaración que más llamó la atención llegó cuando le preguntaron por la final entre Argentina y España. Sin dudarlo, el entrenador de los Tres Leones eligió a su favorito: "Tengo que decir España. Va a ser un partido muy igualado entre dos equipos muy fuertes. Si España eliminó a Francia y Argentina nos ganó a nosotros, ambos merecen estar ahí. No tengo idea de quién va a ganar, pero estoy con España".