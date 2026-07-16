La tajante decisión de la Federación Inglesa con Thomas Tuchel en medio de fuertes críticas tras caer con Argentina

Luego de la durísima eliminación ante la Albiceleste, la FA tomó una llamativa decisión con Thomas Tuchel tras quedar en el ojo de la tormenta.

Un día después de la durísima eliminación frente a la Selección argentina, en Inglaterra siguen recayendo las críticas contra Thomas Tuchel. El entrenador alemán fue muy cuestionado por varios medios británicos, incluso también por jugadores como Harry Kane, quedando en el ojo de la tormenta.

Además de la lluvia de críticas, varios hinchas pidieron por la renuncia del exentrenador del Chelsea, ya que consideraron que su planteamiento luego del 1-0 de Anthony Gordon fue muy defensivo y que por ese motivo la Albiceleste aprovechó y le terminó remontando el partido para meterse en la final del Mundial 2026.

La tajante decisión de la FA con Thomas Tuchel tras la eliminación de Inglaterra Pese a todo lo que se dijo sobre Tuchel, la Federación Inglesa tomó una tajante decisión con el entrenador. Según informó el periodista Fabrizio Romano, la FA mantendrá al alemán en su cargo para que siga dirigiendo a la Selección de Inglaterra.

La FA mantendrá a Thomas Tuchel en el cargo como DT de Inglaterra pese a la eliminación frente a Argentina. EFE De esta manera, Thomas Tuchel dirigirá el partido de este sábado a las 18:00 (hora de Argentina) frente a Francia por el tercer puesto de la Copa del Mundo y luego seguirá en el cargo para dirigir las Eliminatorias rumbo a la Eurocopa 2028 y también la máxima competición europea a nivel selecciones.