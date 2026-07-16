Harry Kane no se guardó nada y apuntó contra Tuchel tras la eliminación de Inglaterra ante Argentina

Tras la eliminación frente a la Albiceleste, Harry Kane fue muy autocrítico y disparó contra el DT alemán por el planteo que hizo post gol de Gordon.

La eliminación de Inglaterra a manos de la Selección argentina en las semifinales del Mundial 2026 dejó heridas abiertas puertas adentro. Apenas consumada la derrota por 2-1, Harry Kane sorprendió con una fuerte autocrítica que, de manera indirecta, expuso su desacuerdo con el planteo de Thomas Tuchel luego del gol de Anthony Gordon.

“Una vez que nos adelantamos 1-0, parecimos simplemente tratar de aguantar... y a este nivel eso no es suficiente”, lanzó el delantero del Bayern Múnich en la zona mixta, dejando en evidencia que no compartió la decisión de replegar al equipo cuando todavía quedaba mucho partido por delante.

El dardo de Harry Kane a Tuchel tras la eliminación de Inglaterra Kane explicó que Argentina fue creciendo a partir de esa postura conservadora de los ingleses: “Después del gol fue una oleada tras otra. Ellos empezaron a atacar con más gente y nosotros solo intentábamos resistir, con nuestros jugadores bloqueando remates. Al final, simplemente no alcanzó”, lamentó el capitán de los Tres Leones.

BBC Sports Además, el goleador aseguró que la idea inicial nunca había sido defender la ventaja mínima: “El mensaje era seguir atacando y buscar el segundo gol. Incluso después de que ellos dieran vuelta el resultado, tendríamos que haber recuperado el control del partido”, remarcó, marcando diferencias con la estrategia que terminó aplicando el cuerpo técnico de Inglaterra.