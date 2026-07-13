Harry Kane palpitó el clásico Inglaterra-Argentina y dejó una frase sobre la semifinal: "Será realmente especial"

Tras eliminar a Noruega en tiempo suplementario, Harry Kane rompió el silencio y comenzó a vivir la previa de una semifinal que promete paralizar al mundo.

Harry Kane, capitán de Inglaterra, ya empezó a jugar la semifinal contra Argentina.

La cuenta regresiva para la semifinal del Mundial 2026 ya comenzó. Argentina e Inglaterra se enfrentarán este miércoles en Atlanta por un lugar en la gran final y uno de los primeros referentes ingleses en hablar públicamente sobre el partido fue Harry Kane.

El delantero y capitán de los Tres Leones compartió un mensaje en sus redes sociales después de la clasificación ante Noruega y dejó en claro la magnitud que tiene el choque frente al equipo de Lionel Scaloni.

La frase de Harry Kane sobre Argentina Kane se dirigió directamente a los hinchas ingleses y reconoció que el encuentro tendrá un significado especial para todo el plantel. "Enfrentarnos a Argentina en las semifinales será un partido realmente especial, otro partido difícil. No puedo esperar a recuperarme y a estar de nuevo con los chicos ahí dentro", expresó el goleador del Bayern Múnich.

"El partido contra Argentina será duro"



Harry Kane, delantero de Inglaterra, dijo que el duelo "será especial" y señaló: "Esperamos ver a todos en el estadio el miércoles". pic.twitter.com/YnAziBk0no — Corta (@somoscorta) July 13, 2026 Las palabras del atacante reflejan la expectativa que existe en Inglaterra por un cruce con una enorme carga histórica y que volverá a enfrentar a ambas selecciones en una Copa del Mundo después de 24 años.

Una preocupación para Inglaterra Mientras el plantel británico celebra el pase a semifinales, una de las incógnitas pasa por el estado físico de Jude Bellingham. Según informó el diario Marca, el mediocampista terminó el partido ante Noruega con molestias en el hombro izquierdo.