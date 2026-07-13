El último partido entre la Selección argentina e Inglaterra: cómo terminó y por qué Messi no pudo jugar

Más de veinte años después, la Selección argentina enfrentará a Inglaterra . El duelo de este miércoles por las semifinales del Mundial 2026 reanudará una de las rivalidades con mayor carga histórica del fútbol internacional, que permanecía sin nuevos capítulos desde un amistoso disputado en Europa en 2005.

Desde entonces, ambas selecciones atravesaron profundas transformaciones. Cambiaron generaciones, entrenadores y estilos de juego, aunque el enfrentamiento conserva el peso simbólico que lo convirtió en uno de los grandes clásicos de los Mundiales.

Aquel último cruce tuvo un desarrollo cambiante. La Selección argentina estuvo muy cerca de quedarse con la victoria, pero Inglaterra reaccionó sobre el cierre y terminó llevándose el triunfo.

El 10 de noviembre de 2005, el Stade de Genève, en Suiza, fue escenario del último enfrentamiento entre argentinos e ingleses. El equipo dirigido por José Pekerman mostró un funcionamiento convincente y construyó una ventaja de 2-1 gracias a los goles de Hernán Crespo y Walter Samuel, mientras que Wayne Rooney había marcado el empate parcial.

Cuando parecía que la Albiceleste se quedaría con la victoria, Inglaterra encontró la remontada en los minutos finales. Michael Owen, por entonces delantero del Newcastle, aprovechó dos centros al área y convirtió de cabeza a los 42 minutos del segundo tiempo y ya en tiempo agregado para sellar el 3-2 definitivo.

El último duelo entre la Selección argentina e Inglaterra (2005)

Aquella formación argentina estuvo integrada por Roberto Abbondanzieri; Javier Zanetti, Roberto Ayala, Walter Samuel y Juan Pablo Sorín; Maximiliano Rodríguez, Martín Demichelis, Esteban Cambiasso y Juan Román Riquelme; Carlos Tevez y Hernán Crespo. Ingresaron Javier Saviola, Julio Cruz, Fabricio Coloccini y Luis González. Hoy, Ayala y Samuel forman parte del cuerpo técnico de Lionel Scaloni como ayudantes de campo.

La particular razón por la que Messi no estuvo presente

Uno de los grandes ausentes de ese partido fue Lionel Messi. El rosarino ya había debutado en la Selección mayor algunos meses antes, pero no pudo integrar la convocatoria para enfrentar a Inglaterra porque debía cumplir una suspensión.

Su estreno con la camiseta argentina había sido el 17 de agosto de 2005 frente a Hungría y duró apenas 45 segundos. Tras ingresar desde el banco, fue expulsado por el árbitro casi de inmediato, una sanción que lo dejó afuera del amistoso disputado en Ginebra.

Messi fue expulsado en su debut con la Selección argentina. Captura de video

El último antecedente oficial entre ambos equipos sigue siendo aún más lejano: la victoria inglesa por 1-0 en la fase de grupos del Mundial de Corea-Japón 2002, un resultado que complicó seriamente las aspiraciones del conjunto dirigido por Marcelo Bielsa, eliminado en la primera ronda.

Por eso, la semifinal del Mundial 2026 tendrá un valor especial. No solo volverá a reunir a dos selecciones que no se enfrentan desde hace más de dos décadas, sino que además marcará el primer partido de Lionel Messi frente a Inglaterra, un cruce que, por el momento de su carrera, también podría convertirse en el último.