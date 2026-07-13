El impactante "elijo creer" de la Selección argentina que es viral en las redes: ¿coincidencia suprema?

La clasificación de la Selección argentina a las semifinales del Mundial 2026 sigue dejando historias que entusiasman a los hinchas. En las últimas horas comenzó a viralizarse una llamativa serie de coincidencias estadísticas que vinculan el triunfo por 3-1 sobre Suiza con dos de las campañas más recordadas en la historia de las Copas del Mundo.

El dato tomó fuerza rápidamente en las redes sociales bajo el clásico concepto del "elijo creer", una expresión que desde Qatar 2022 acompaña cada coincidencia que parece alimentar la ilusión de los fanáticos argentinos.

La particularidad no pasa únicamente por el resultado. También involucra el contexto del partido, la condición de campeón defensor y una serie de detalles que solo se habían repetido en otras dos oportunidades a lo largo de la historia de los Mundiales .

El periodista Gastón Trucco compartió la estadística en su cuenta de X y el posteo no tardó en hacerse viral entre los seguidores de la Selección. Según explicó, solo tres de los 74 partidos de cuartos de final disputados en la historia de los Mundiales finalizaron con un triunfo por 3-1. Los antecedentes corresponden al triunfo de Italia por 3-1 sobre Francia en 1938, la victoria de Brasil por 3-1 frente a Inglaterra en 1962 y el reciente 3-1 de Argentina ante Suiza en el Mundial 2026.

La coincidencia va mucho más allá del marcador. En los tres casos, el equipo vencedor llegaba como campeón vigente, comenzó ganando 1-0, sufrió el empate parcial de su rival y finalmente terminó imponiéndose por 3-1.

Además, tanto Italia en 1938 como Brasil en 1962 conquistaron el título y se convirtieron en bicampeones del mundo, una condición que hasta el momento solo alcanzaron esas dos selecciones. Si Argentina logra levantar nuevamente la Copa del Mundo, se sumará a ese selecto grupo.

Las conexiones que hacen crecer el "elijo creer"

El análisis también encuentra similitudes específicas entre el partido de Argentina y los dos antecedentes históricos. Con el encuentro entre Argentina y Suiza y el de Brasil frente a Inglaterra en 1962, la principal coincidencia aparece en el primer gol. En ambos casos llegó tras un córner, con asistencia de Lionel Messi y Zagallo, respectivamente, quienes entregaron su segunda asistencia en ese Mundial. Los goles fueron convertidos de cabeza por Alexis Mac Allister y Garrincha, autores de su primer tanto en cada certamen.

También se repite un detalle llamativo: en ambos partidos hubo una asistencia del futbolista que llevaba el número 21 en su camiseta.

En comparación con el Italia-Francia de 1938, las similitudes aparecen incluso en los tiempos de los goles. El primer tanto italiano llegó a los 9 minutos, mientras que el de Argentina fue a los 9 minutos y 35 segundos. El segundo gol de Italia se produjo a los 6 minutos del segundo tiempo y el de la Albiceleste llegó a los 6 minutos y 41 segundos del primer tiempo suplementario.

El impactante "elijo creer" de la Selección argentina que es viral en las redes

En la previa de una nueva semifinal mundialista, las coincidencias alimentaron el entusiasmo de los hinchas argentinos, que rápidamente hicieron suyo el mensaje con el clásico cierre que también utilizó el propio Trucco: "Anulo mufa por las dudas".