Scaloni define el once para enfrentar a Inglaterra: las dudas y los posibles cambios en la Selección argentina

La Selección argentina afronta las horas decisivas de cara a la semifinal del Mundial 2026 frente a Inglaterra . A la espera del entrenamiento de este lunes, previsto para las 13.30, Lionel Scaloni comenzará a definir el equipo que buscará un lugar en la final, aunque todo indica que no realizará demasiadas modificaciones respecto del último compromiso.

El encuentro se disputará este miércoles desde las 16 (hora argentina) en el estadio de Atlanta y enfrentará a la Albiceleste, que viene de eliminar a Suiza en el tiempo suplementario , con el conjunto inglés, que dejó en el camino a Noruega.

Si bien todavía quedan dos prácticas y la conferencia de prensa del entrenador antes del partido, la idea del cuerpo técnico es sostener la base del equipo titular y realizar, en todo caso, algunos retoques puntuales de acuerdo con la evolución física y futbolística de los jugadores.

En los cuartos de final frente a Suiza, Scaloni repitió la formación que había comenzado el partido contra Egipto. En la conferencia de prensa previa a ese encuentro explicó que, más allá de la heroica remontada frente al conjunto africano, el análisis interno había sido positivo.

Lionel Scaloni comenzará a definir este lunes el equipo que buscará el pase a la final del Mundial 2026.

El cuerpo técnico consideró que Argentina controló gran parte del desarrollo del juego, generó situaciones claras de gol y que los principales inconvenientes estuvieron relacionados con la falta de eficacia en la definición y algunos desajustes defensivos.

Ahora, los argumentos para sostener a la mayoría de los habituales titulares son diferentes. Scaloni mantiene plena confianza en un grupo de futbolistas que conoce desde hace años y espera que varios de ellos recuperen el nivel que mostraron durante la conquista del Mundial de Qatar 2022.

Las dudas para el partido de semis

Uno de los sectores que más interrogantes genera es el mediocampo. Más allá del calambre con el que terminó Leandro Paredes ante Suiza, es la línea donde algunos rendimientos estuvieron por debajo de las expectativas durante los últimos partidos.

Sin embargo, por el momento no existen señales claras de que el entrenador vaya a realizar modificaciones importantes en esa zona. La prioridad parece ser respaldar a los jugadores que vienen siendo titulares y apostar a una mejora en su funcionamiento colectivo.

De todas maneras, no se descartan algunos cambios puntuales. Entre las variantes que aparecen como posibles están el ingreso de Gonzalo Montiel por Nahuel Molina en el lateral derecho y el de Nicolás González por Alexis Mac Allister para aportar mayor despliegue por la banda.

La formación se definirá sobre el final

Como ocurrió a lo largo de toda la Copa del Mundo, Scaloni mantendrá el hermetismo hasta último momento y evitará confirmar la alineación con demasiada anticipación.

Los entrenamientos de este lunes y del martes, junto con la conferencia de prensa previa al partido, permitirán conocer mejor cuáles son las pruebas del cuerpo técnico y si finalmente habrá modificaciones en el equipo.

De no surgir inconvenientes físicos de último momento, la Selección argentina llegaría a la semifinal con una estructura muy similar a la que viene utilizando durante el torneo, respaldada por la confianza del entrenador en un plantel que ya sabe cómo responder en las instancias decisivas.