La tajante respuesta de Scaloni cuando le preguntaron por qué no juegan los más jóvenes: "Si tienen que entrar, van a entrar"

La clasificación de la Selección argentina a las semifinales del Mundial 2026 dejó una conferencia de prensa con un Lionel Scaloni visiblemente firme al momento de defender sus decisiones. El entrenador fue consultado por la continuidad de gran parte de la base campeona en Qatar 2022 y por la escasa participación de jóvenes como Valentín Barco, Nicolás Paz o Giuliano Simeone durante el torneo.

La pregunta apuntó a que 16 futbolistas repiten presencia respecto de la lista que conquistó la Copa del Mundo hace cuatro años, mientras que varias de las nuevas caras todavía no lograron ganarse un lugar importante dentro del equipo. Lejos de esquivar el tema, Scaloni respondió con contundencia.

"Los jugadores más jóvenes, si tienen que jugar, jugarán. No tiene nada que ver con la edad ni nada por el estilo", aseguró el DT, antes de poner como ejemplo el ingreso del Flaco López durante el triunfo frente a Suiza. "Hoy entró el Flaco López y lo hizo muy bien. Tomamos nuestras decisiones basándonos en lo que cada partido y cada momento requiere, pero si los necesitamos, sabemos que podemos contar con ellos", agregó.

Luego insistió en que la edad no influye en sus decisiones y remarcó que varios de los futbolistas mencionados ya tuvieron oportunidades en la Selección mayor. "No es un problema de edad, no es que no entra porque son jóvenes. Barco ya jugó, Simeone ya jugó. En tanto y en cuanto yo crea que tienen que jugar, van a jugar", afirmó.

Scaloni también dejó en claro que las alineaciones y los cambios responden exclusivamente a su lectura de cada partido, aunque reconoció que puede equivocarse. "No juegan porque yo veo el partido. Me equivoco, como se equivoca todo el mundo, y ya está", señaló.

El entrenador recordó además que un histórico como Nicolás Otamendi tuvo participación en varios encuentros del Mundial ingresando desde el banco (salvo con Jordania) y reiteró que la competencia interna es la que determina quién juega y quién espera su oportunidad desde el banco.

La explicación de los cambios ante Suiza

¡LE FUNCIONARON LOS CAMBIOS!



Lionel Scaloni explicó las sustituciones post roja a Breel Embolo en el triunfo por 3-1 ante Suiza.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/sGcqv9gx8J — DSPORTS (@DSports) July 12, 2026

Más adelante, el técnico reveló qué lo llevó a realizar varias modificaciones ofensivas tras la expulsión de Breel Embolo, una decisión que terminó siendo clave para la clasificación. "Cuando a ellos les echan a Embolo vimos que se abría una posibilidad, que hasta ese momento estaba complicada, y ahí no dudamos", explicó.

En ese sentido, destacó los ingresos de Lautaro Martínez y Thiago Almada, además del adelantamiento de Nicolás González. "Vimos en ese momento que había que hacerlo. Lo hubieran hecho todos, eso ya lo sé, pero lo importante es que lo hicimos", concluyó el entrenador argentino, satisfecho por una apuesta que terminó dando resultado y que le permitió a la Albiceleste meterse entre los cuatro mejores del Mundial.