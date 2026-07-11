El impresionante registro de la Selección argentina en la era Scaloni y que buscará extender ante Suiza

La Selección argentina buscará extender una increíble racha de la era Scaloni este sábado por la noche, cuando se enfrente desde las 22 con su par de Suiza en busca de un lugar en las semifinales del Mundial 2026.

Esto se debe a que desde que Lionel Scaloni asumió como director técnico, la Selección argentina alcanzó al menos las semifinales en todas las competencias que disputó.

El primer desafío llegó en la Copa América 2019, a la que Lionel Scaloni llegaba envueltos en cuestionamientos por su falta de experiencia antes de asumir un cargo tan importante.

Contra todo pronóstico, y luego de un flojísimo debut con derrota ante Colombia, la Selección se repuso y alcanzó las semifinales, donde caería 2-0 ante Brasil en un encuentro que fue un verdadero escándalo por los fallos arbitrales favorables a la "Verdeamarelha".

Dos años después, en la Copa América 2021, la Selección dio la gran sorpresa al quedarse con el título tras vencer a Brasil en una final que se disputó nada más y nada menos que en el mítico estadio de Maracaná.

De esta manera, la "Albiceleste" pudo cortar con una sequía de 28 años sin consagraciones.

Al año siguiente llegó la gloria máxima para la "Scaloneta", que primero aplastó a Italia en la Finalissima con un contundente 3-0, para luego quedarse con el título en el Mundial de Qatar 2022 y así sumar su tercera estrella 36 años después de la histórica gesta en México 1986.

Finalmente, en la Copa América 2024, la Selección argentina reafirmó que es el mejor combinado del continente al levantar nuevamente este trofeo después de vencer 1-0 a Colombia en una apretada final que se definió en el tiempo extra gracias al gol de Lautaro Martínez.

Esta noche, la Argentina se cruzará con Suiza, con el objetivo de meterse nuevamente entre los cuatro mejores y así extender esta gran marca con Scaloni como director técnico.

Así le fue a la Selección argentina en todos los torneos que disputó con Scaloni como DT