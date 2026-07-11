Mundial 2026: por qué los argentinos sufrimos antes de que empiece el partido

Freud y Lacan ayudan a explicar por qué la ansiedad y la queja aparecen incluso cuando la Selección gana y la alegría parece asegurada en este Mundial 2026.

Cada vez que la Selección argentina sale a la cancha, el país parece detenerse durante noventa minutos. Las calles se vacían, los horarios cambian y millones de personas depositan en un partido una carga emocional que excede largamente al fútbol. Sin embargo, hay algo que llama la atención. Aún antes de que ruede la pelota, ya aparecen las dudas, los pronósticos sombríos y los temores. ¿Y si hoy no sale? ¿Y si el rival nos sorprende? ¿Y si esta vez se termina el sueño?

No hace falta esperar el resultado para comprobarlo. En la Argentina, la angustia suele adelantarse a los acontecimientos. Vivimos anticipando aquello que todavía no ocurrió, como si prepararnos para lo peor pudiera protegernos de la decepción. El Mundial 2026 no creó ese mecanismo; simplemente lo hace visible. Porque hay una certeza que parece repetirse una y otra vez ya que siempre encontraremos un motivo para preocuparnos. Si la Selección avanza, comenzará inmediatamente la inquietud por el siguiente rival. Si queda eliminada, el dolor ocupará el centro de la escena. El resultado cambia; la estructura permanece.

Si la Selección avanza, comenzará inmediatamente la inquietud por el siguiente rival. Archivo. Es un error creer que esta escena pertenece solo al fútbol El Mundial es apenas una lupa que amplifica un fenómeno mucho más amplio. Nos quejamos del calor y del frío. Del tránsito y de la inflación. Del precio del dólar cuando sube y también cuando baja porque "algo raro debe estar pasando". Nos quejamos del gobierno de turno y de la oposición, del trabajo y de las vacaciones, de la ciudad donde vivimos y de aquella con la que soñamos. Pareciera que el malestar hubiera dejado de ser una respuesta frente a las dificultades para convertirse, poco a poco, en una forma de habitar el mundo. No se trata de negar la realidad. Argentina ha atravesado décadas de crisis económicas, sobresaltos políticos, frustraciones colectivas y una incertidumbre que desgasta. Hay razones objetivas para estar preocupados. Sin embargo, esa explicación resulta insuficiente. Porque cuando las cosas salen razonablemente bien, la preocupación reaparece con otro nombre. Cambia el objeto, pero no desaparece la inquietud.

Tal vez la pregunta no sea por qué sufrimos cuando las cosas salen mal. Eso parece evidente. La verdadera pregunta es otra: ¿por qué nos cuesta tanto disfrutar cuando las cosas salen bien? La respuesta no pertenece únicamente a la economía, a la política ni al deporte. También involucra la manera en que cada sujeto se relaciona con su deseo. Freud lo comprendió con extraordinaria lucidez hace casi un siglo. En su ensayo El malestar en la cultura sostuvo que la felicidad permanente constituye una ilusión. La cultura exige renuncias, límites y postergaciones. Ninguna sociedad puede organizarse sobre la satisfacción absoluta de los deseos. El conflicto no es un accidente que algún día desaparecerá; forma parte de la condición humana.

Cada vez que la selección sale a ala cancha se para el país Nuestra época insiste en prometernos exactamente lo contrario. La publicidad, las redes sociales y buena parte del discurso contemporáneo sostienen que la felicidad depende apenas de encontrar el producto correcto, la pareja ideal, el trabajo perfecto o la actitud adecuada. Como si existiera un estado de bienestar continuo al alcance de cualquiera. La consecuencia de esa promesa imposible suele ser devastadora. Cuando la felicidad se presenta como una obligación, cualquier experiencia de malestar aparece como un fracaso personal. Ya no basta con vivir; ahora también hay que demostrar permanentemente que uno es feliz. Lacan llevó todavía más lejos la intuición freudiana. Enseñó que el deseo humano no se organiza alrededor de lo que posee, sino de lo que le falta. La falta no constituye un error que deba corregirse; es la condición misma del deseo. Si desapareciera completamente, también desaparecería aquello que nos pone en movimiento. Por ello el deseo nunca queda definitivamente satisfecho. Apenas alcanzamos un objetivo, inmediatamente aparece otro. Terminamos una carrera y pensamos en la siguiente. Compramos la casa soñada y comenzamos a descubrirle defectos. Esperamos ansiosos las vacaciones y, antes de que concluyan, ya estamos lamentando su final.