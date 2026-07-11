Mundial 2026: este Smart TV Samsung QLED 55 pulgadas baja de precio en Mercado Libre
Con el Mundial 2026 entrando en la semifinal, Samsung y Mercado Libre ofrecen una oportunidad para disfrutar los partidos con calidad premium.
La emoción del Mundial 2026 ya llegó a su instancia más esperada y los fanáticos buscan la mejor manera de vivir cada partido. Con las semifinales en el horizonte, renovar el televisor del hogar puede convertirse en una de las compras más buscadas para disfrutar cada jugada con mayor definición, tamaño y calidad de imagen. En ese contexto, el Samsung 55 QLED Q6F 4K Smart TV aparece como una de las alternativas más interesantes disponibles en Mercado Libre.
Se trata de un equipo que combina tecnología avanzada, conectividad completa y un formato ideal para quienes quieren transformar el living en una verdadera sala de entretenimiento. El televisor cuenta con una pantalla de 55 pulgadas con tecnología QLED y resolución 4K, características que permiten obtener imágenes más nítidas, colores más intensos y mayor nivel de detalle en cada escena. Para transmisiones deportivas, esta combinación resulta especialmente atractiva, ya que permite disfrutar mejor los movimientos rápidos y los detalles del juego.
Un Smart TV completo con inteligencia artificial y múltiples conexiones
El Samsung QLED Q6F funciona con el sistema operativo Tizen, la plataforma propia de la marca que permite acceder a las principales aplicaciones de entretenimiento. Entre ellas se encuentran Netflix, Disney+, Amazon Prime Video y YouTube, sin necesidad de utilizar dispositivos externos.
También incluye asistentes virtuales integrados como Bixby, Alexa y Google Assistant, con los que es posible controlar distintas funciones mediante comandos de voz.
En materia de conectividad, el equipo está preparado para todo tipo de usuarios: cuenta con Wi-Fi, Bluetooth, puerto Ethernet, cuatro entradas HDMI y dos puertos USB. De esta manera, permite conectar consolas, barras de sonido, reproductores multimedia u otros accesorios.
Su diseño mantiene la estética premium de Samsung, con terminación en color negro, compatibilidad con montaje VESA y un formato delgado con apenas 5,9 centímetros de profundidad. Sus dimensiones son de 1,231 metros de ancho por 70,8 centímetros de alto, mientras que su peso alcanza los 17,4 kilos.
La oferta de Mercado Libre antes de los partidos más importantes del Mundial
Más allá de sus prestaciones, uno de los grandes atractivos del Samsung 55 QLED Q6F es la rebaja disponible actualmente. El modelo tenía un precio original de $1.059.999, pero ahora aparece publicado con un 23% de descuento. Así, el Smart TV se puede conseguir en Mercado Libre por $799.999, con la posibilidad de financiar la compra en 6 cuotas de $179.986.
Con una pantalla QLED 4K de 55 pulgadas, sistema inteligente, gran variedad de conexiones y una tecnología pensada para aprovechar al máximo el contenido deportivo, este Samsung se presenta como una opción ideal para quienes quieren llegar a las semifinales del Mundial 2026 con un televisor preparado para disfrutar cada minuto del espectáculo.