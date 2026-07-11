Mundial 2026: este Smart TV Samsung QLED 55 pulgadas baja de precio en Mercado Libre

Con el Mundial 2026 entrando en la semifinal, Samsung y Mercado Libre ofrecen una oportunidad para disfrutar los partidos con calidad premium.

La emoción del Mundial 2026 ya llegó a su instancia más esperada y los fanáticos buscan la mejor manera de vivir cada partido. Con las semifinales en el horizonte, renovar el televisor del hogar puede convertirse en una de las compras más buscadas para disfrutar cada jugada con mayor definición, tamaño y calidad de imagen. En ese contexto, el Samsung 55 QLED Q6F 4K Smart TV aparece como una de las alternativas más interesantes disponibles en Mercado Libre.

Se trata de un equipo que combina tecnología avanzada, conectividad completa y un formato ideal para quienes quieren transformar el living en una verdadera sala de entretenimiento. El televisor cuenta con una pantalla de 55 pulgadas con tecnología QLED y resolución 4K, características que permiten obtener imágenes más nítidas, colores más intensos y mayor nivel de detalle en cada escena. Para transmisiones deportivas, esta combinación resulta especialmente atractiva, ya que permite disfrutar mejor los movimientos rápidos y los detalles del juego.

Además, incorpora tecnología HDR, que mejora el contraste entre luces y sombras para lograr una imagen más realista tanto en partidos como en películas y series.

Con Tizen, Alexa, Google Assistant y cuatro HDMI, este Samsung es una opción completa para el Mundial 2026. Imagen generada por la IA Un Smart TV completo con inteligencia artificial y múltiples conexiones El Samsung QLED Q6F funciona con el sistema operativo Tizen, la plataforma propia de la marca que permite acceder a las principales aplicaciones de entretenimiento. Entre ellas se encuentran Netflix, Disney+, Amazon Prime Video y YouTube, sin necesidad de utilizar dispositivos externos.

También incluye asistentes virtuales integrados como Bixby, Alexa y Google Assistant, con los que es posible controlar distintas funciones mediante comandos de voz.