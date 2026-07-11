¿Ninguneó a Paraguay? La polémica "omisión" de Francia al anunciar la semifinal ante España

La Selección de Francia presentó el partidazo contra España en el Mundial, pero un detalle en el flyer se volvió viral y desató un escándalo en suelo guaraní. El motivo.

La Selección de Francia quedó envuelta en una inesperada polémica en la previa de la semifinal del Mundial 2026 frente a España. Todo se generó por un flyer que el combinado galo publicó para anunciar el choque de candidatos, que se robó el protagonismo por un llamativo detalle.

La imagen muestra a Ousmane Dembélé y Lamine Yamal como protagonistas del cruce rumbo a la gran final y, en la parte baja, aparecen los equipos que Francia fue eliminando a lo largo de su camino en la Copa del Mundo. Pero hubo una ausencia que rápidamente encendió las redes: Paraguay no figura en ningún lugar del recorrido.

A la hora de observar detenidamente la foto, aparece el duelo de cuartos de final ante Marruecos y, antes de ese encuentro, los 16avos contra Suecia. En el medio debería estar el cruce con Albirroja, a quien el equipo de Didier Deschamps despachó en octavos, pero directamente fue borrado del mapa.

El posteo de Francia, omitiendo a Paraguay en su recorrido en el Mundial 2026 ’ - Nos Bleus sont fixés et défieront La Roja pour une place en finale de la Coupe du monde Rendez-vous le 14 juillet à 21h00 ! pic.twitter.com/1wn8o2gbx3 — Equipe de France (@equipedefrance) July 10, 2026 La omisión rápidamente se volvió viral y alimentó todo tipo de especulaciones. Muchos usuarios interpretaron que no fue un simple error de diseño, sino un mensaje dirigido a territorio guaraní tras el caliente cruce que protagonizaron en el Mundial.