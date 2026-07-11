Conmoción: murió a los 25 años un futbolista que jugó el Mundial 2026

El fútbol sudafricano atraviesa horas de conmoción tras conocerse la muerte de Jayden Adams , mediocampista que integró el plantel de su selección en el Mundial 2026 . El futbolista tenía 25 años y fue hallado sin vida en un hotel de Ciudad del Cabo, según informaron medios locales.

Hasta el momento, no trascendieron las causas del fallecimiento. La noticia se conoció cuando Adams se preparaba para reincorporarse a la pretemporada del Mamelodi Sundowns, que se desarrolla en Austria, luego de unos días de descanso concedidos por el club tras su participación en la Copa del Mundo.

El volante había sumado minutos en tres encuentros de la fase de grupos del Mundial 2026, frente a México, República Checa y Corea del Sur, consolidándose como una de las alternativas del seleccionado sudafricano durante el torneo .

La muerte del futbolista fue confirmada por la Unión de Futbolistas Sudafricanos, que publicó un comunicado para despedirlo y expresar sus condolencias. "La muerte nos ha arrebatado cruelmente a uno de los nuestros. Ha privado a nuestra nación de un futbolista excepcional, pero jamás podrá borrar el legado que Jayden Adams deja tras de sí. Recordaremos siempre su humildad, su extraordinario talento y el orgullo con el que representó a Sudáfrica. Descansa en paz eterna. Nunca serás olvidado", expresó la entidad.

La noticia generó un fuerte impacto en el fútbol de Sudáfrica , donde Adams era considerado un futbolista de gran proyección.

Quién era Jayden Adams

Jayden Adams desarrolló gran parte de su carrera en el Stellenbosch, club en el que debutó como profesional y se consolidó como una de sus principales figuras. En enero de 2025 fue transferido al Mamelodi Sundowns, uno de los equipos más importantes de Sudáfrica.

A lo largo de su trayectoria disputó 206 partidos oficiales, convirtió 15 goles y brindó 13 asistencias. Además de participar en el Mundial 2026, también jugó el Mundial de Clubes y fue campeón de la Liga de Campeones de la CAF.

Con la selección de Sudáfrica integró el plantel que obtuvo la medalla de bronce en la Copa Africana de Naciones 2024, disputada en Costa de Marfil, un logro que consolidó su lugar dentro del combinado nacional antes de su participación en la reciente Copa del Mundo.