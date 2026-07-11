Murió Antonio Rattín, ídolo de Boca y protagonista de un capítulo inolvidable del Mundial de 1966

El fútbol argentino atraviesa una jornada de duelo tras la muerte de Antonio Ubaldo Rattín , uno de los futbolistas más representativos de la historia de Boca Juniors. Tenía 89 años y dejó una trayectoria que lo convirtió en un referente del club y también de la Selección argentina.

Rattín desarrolló toda su carrera profesional en Boca. Surgido de las divisiones inferiores, debutó en Primera División en 1956, en un superclásico ante River Plate, y permaneció en la institución hasta su retiro en 1970, un recorrido poco habitual incluso para la época.

Con mucho pesar, lamentamos el fallecimiento de Antonio Ubaldo Rattín, ídolo y emblema de nuestra Institución. Acompañamos a su familia y seres queridos en este difícil momento. Hasta siempre, Rata. pic.twitter.com/RYODn1j4r0

Durante esos 14 años disputó 382 partidos oficiales, marcó 28 goles y obtuvo cuatro títulos. Su liderazgo dentro del campo de juego lo llevó a convertirse en capitán del equipo y en una de las figuras más recordadas de una etapa destacada de la historia xeneize.

Además de su extensa etapa en Boca, Rattín también dejó una huella en la Selección argentina. Defendió la camiseta nacional durante una década, participó en los Mundiales de Chile 1962 e Inglaterra 1966 y fue capitán del equipo en este último certamen.

Precisamente en la Copa del Mundo disputada en Inglaterra protagonizó uno de los episodios más recordados del fútbol argentino, al ser expulsado en el encuentro frente al seleccionado anfitrión en una decisión arbitral que generó una fuerte polémica y quedó como uno de los momentos emblemáticos de la historia de los Mundiales.

Su recordada expulsión ante Inglaterra en 1966

El legado que dejó Antonio Rattín

Tras poner fin a su carrera como futbolista en 1970, Rattín continuó vinculado al deporte. Luego de su partido homenaje en La Bombonera, entre Boca y un combinado Resto de América, inició su etapa como entrenador y llegó a dirigir al conjunto xeneize en 1980.

Años más tarde, en 2015, Boca reconoció su trayectoria con la inauguración de una estatua en el Museo de la Pasión Boquense, uno de los máximos homenajes que el club reserva para sus figuras históricas.

Su identificación con Boca y la Selección argentina quedó reflejada en una frase que él mismo pronunció y que con el paso del tiempo se convirtió en una síntesis de su carrera: "Jugué con dos camisetas solamente en toda mi vida, la de Boca y la de Argentina".

Con su fallecimiento, el fútbol argentino despide a uno de los mediocampistas más importantes de su época y a un futbolista cuya trayectoria quedó estrechamente ligada a la historia de Boca Juniors.