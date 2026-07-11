Quién es Emmanuel Wanyonyi, el atleta keniano que rompió un récord mundial vigente desde 1999
Con tan solo 21 años, Emmanuel Wanyonyi ya se consolidó entre las principales figuras del mediofondo.
Emmanuel Wanyonyi se convirtió en uno de los nombres más destacados del atletismo mundial tras una actuación histórica en la Diamond League de Mónaco. Con apenas 20 años, el keniano volvió a demostrar por qué es considerado una de las grandes figuras del mediofondo.
El atleta africano estableció un nuevo récord mundial en los 1.000 metros al detener el cronómetro en 2:11.83, una marca con la que superó el registro de 2:11.96 que su compatriota Noah Ngeny había conseguido el 5 de septiembre de 1999 en Rieti.
El ritmo de la prueba fue marcado por el polaco Patryk Sieradzki y el francés Louey Ouerrat, quienes ejercieron de liebres durante buena parte del recorrido. Una vez lanzada la carrera, Wanyonyi mantuvo un promedio cercano a los 27 kilómetros por hora y cruzó la meta con una nueva plusmarca mundial.
Quién es Emmanuel Wanyonyi
Nacido el 1 de agosto de 2004 en Kenia, Emmanuel Wanyonyi es especialista en pruebas de mediofondo y, especialmente, en los 800 metros, disciplina en la que se consolidó como uno de los mejores atletas del planeta.
A pesar de su juventud, ya construyó un palmarés de primer nivel. Es el vigente campeón olímpico de los 800 metros y también se encuentra entre los máximos referentes de la disciplina a nivel mundial, gracias a una rápida evolución que lo llevó a competir de igual a igual con los mejores corredores del circuito.
El récord conseguido en la Diamond League de Mónaco confirmó el gran momento deportivo que atraviesa. Además de sumar una nueva marca histórica a su carrera, Wanyonyi terminó con un registro que permanecía intacto desde hacía casi 27 años y reforzó su condición de una de las principales figuras del atletismo internacional.
Detrás del keniano finalizaron el británico Jake Wightman, con un tiempo de 2:12.77, y el argelino Djamel Sedjati, con 2:13.94, ambos con sus mejores marcas personales. Hasta el octavo puesto, todos los atletas mejoraron sus registros individuales, una muestra del alto nivel que tuvo la competencia en Mónaco.