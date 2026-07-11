La preocupante advertencia de Pierre Gasly sobre el presente de Alpine

Pierre Gasly atraviesa uno de los momentos más complejos de la temporada con Alpine y no ocultó su preocupación por el rendimiento del equipo. Tras el Gran Premio de Silverstone, el piloto francés aseguró que la escudería perdió competitividad frente a Racing Bulls y consideró indispensable mejorar el monoplaza para volver a pelear en la zona media de la parrilla.

Lejos de conformarse con el resultado conseguido, Gasly realizó una dura autocrítica sobre el desempeño del A526 y describió con claridad los problemas que hoy enfrenta el equipo.

"Somos demasiado lentos y tendremos que mejorar el coche porque estaba perdiendo terreno frente a (Gabriel) Bortoleto y a los Racing Bulls (en Silverstone)", declaró a Canal+. "Creo que, en conjunto, limitamos los daños con estos tres puntos y los coches que abandonaron delante, pero tendremos que encontrar más rendimiento".

El francés profundizó su análisis al comparar el rendimiento de Alpine con el de Racing Bulls y dejó una frase que resume el presente de la escudería: "Sinceramente deslizamos por todas partes, no tenemos tracción, somos más lentos en las curvas. En el mejor de los casos, somos igual de rápidos y, si no, perdemos un poco por todas partes. Hay mucho trabajo y vamos a intentar centrarnos en los próximos fines de semana", afirmó.

Las declaraciones de Gasly llegan en un contexto delicado. Alpine había comenzado la temporada como el mejor equipo del grupo perseguidor de las cuatro escuderías más fuertes de la Fórmula 1 e, incluso, tras el Gran Premio de Mónaco ocupaba con comodidad el quinto lugar del Campeonato de Constructores.

Sin embargo, el panorama cambió en las últimas fechas. Mientras el conjunto de Enstone apenas sumó diez puntos en los tres fines de semana más recientes, Racing Bulls acumuló 24 unidades y redujo la diferencia a solo un punto, impulsado por la regularidad de Liam Lawson y Arvid Lindblad, quienes finalizaron en la zona de puntos en las últimas cuatro carreras.

Alpine ya piensa en la evolución del monoplaza

Las preocupaciones de Gasly también son compartidas puertas adentro del equipo. El director general de Alpine, Steve Nielsen, reconoció que la pelea por el quinto puesto está completamente abierta y descartó cualquier posibilidad de relajación.

"Es imposible relajarse", afirmó. "Basta una carrera caótica para marcar la diferencia. Si Racing Bulls está por delante de nosotros, puede sumar muchos puntos. Estamos lejos de relajarnos y estamos en una guerra de desarrollo con Racing Bulls".

Además, Nielsen advirtió que otros equipos como Aston Martin y Williams también continúan incorporando mejoras, por lo que considera que la batalla en la zona media del campeonato seguirá siendo muy ajustada.

Gasly fue contundente sobre el momento de Alpine: "Perdemos por todas partes". Instagram @pierregasly

Briatore pidió acelerar el desarrollo del A526

El asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore, coincidió con el diagnóstico y aseguró que el equipo trabaja para introducir nuevas piezas cuanto antes. "Somos conscientes de que tenemos que seguir progresando y redoblar esfuerzos para llevar nuevas piezas al monoplaza", sostuvo el dirigente italiano.

Briatore también reconoció que Racing Bulls dio un paso adelante en las últimas competencias y que la diferencia entre ambos equipos es mayor en la pista que en la clasificación del campeonato.

"Sabemos que esta lucha está muy apretada en la clasificación, pero la brecha es más importante en pista. El equipo trabaja sin descanso en Enstone y todos debemos ir en la misma dirección para recuperar nuestro nivel y volver a encabezar el grupo perseguidor", concluyó.