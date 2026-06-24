¡Hazaña histórica de Sudáfrica! Le ganó 1-0 a Corea del Sur y se clasificó a 16avos de final
Con mucho sufrimiento, Sudáfrica se impuso por la mínima ante los surcoreanos y logró entrar en la siguiente ronda de un Mundial por primera vez en su historia.
Sudáfrica gestó este miércoles por la noche la hazaña más grande de su historia: venció por 1-0 a Corea del Sur por la tercera y última fecha del Grupo A y clasificó por primera vez a instancias finales de un Mundial.
La selección africana estaba obligada a ganar y cumplió con lo prometido: llegó a 4 puntos, superó a los asiáticos (3) y se metió en dieciseisavos de final, donde ya tiene rival: enfrentará a Canadá.
El gol con el que Sudáfrica hace historia y le gana a República Checa
El minuto a minuto de Sudáfrica - Corea del Sur
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