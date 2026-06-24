¡Hazaña histórica de Sudáfrica! Le ganó 1-0 a Corea del Sur y se clasificó a 16avos de final

Con mucho sufrimiento, Sudáfrica se impuso por la mínima ante los surcoreanos y logró entrar en la siguiente ronda de un Mundial por primera vez en su historia.

Los jugadores de Sudáfrica, enloquecidos tras el triunfazo ante Corea: 1-0 y a 16avos del Mundial.

Sudáfrica gestó este miércoles por la noche la hazaña más grande de su historia: venció por 1-0 a Corea del Sur por la tercera y última fecha del Grupo A y clasificó por primera vez a instancias finales de un Mundial.

La selección africana estaba obligada a ganar y cumplió con lo prometido: llegó a 4 puntos, superó a los asiáticos (3) y se metió en dieciseisavos de final, donde ya tiene rival: enfrentará a Canadá.

El gol con el que Sudáfrica hace historia y le gana a República Checa Thapelo Maseko puso en ventaja a Sudáfrica ante Corea del Sur. DSports El minuto a minuto de Sudáfrica - Corea del Sur Participá de la raspadita de MDZ y ganá increíbles premios MDZ lanzó "Testigo de las tres estrellas", un concurso interactivo que invita a los usuarios a participar de una raspadita digital inspirada en los tres títulos mundiales de la Selección Argentina. Para jugar, solo hay que completar los datos haciendo click acá y encontrar las tres copas correspondientes a los Mundiales de 1978, 1986 y 2022.