Por un blooper del arquero rival, México le ganó 1-0 a Corea del Sur y se clasificó primero a 16avos de final

México derrotó a Corea del Sur por 1-0 en un partido chato y carente de acciones de peligro, que jugó como local, por la segunda fecha del grupo A del Mundial 2026 .

El único gol en un partido disputado en el estadio Chivas fue convertido por el mediocampista Luis Romo, a los cuatro minutos del segundo tiempo, al aprovechar un grosero error del arquero Seung-Gyu Kim, que soltó la pelota dentro del área.

El triunfo le garantiza a una de las selecciones anfitrionas de la Copa del Mundo la clasificación a dieciseisavos de final y el primer puesto con seis puntos, ya no puede ser superado por el novedoso sistema de desempate olímpico, mientras que el elenco asiático se mantiene en zona de clasificación, en el segundo puesto y con tres unidades.

Además, el primer lugar del grupo le garantiza al combinado mexicano que volverá a ser local en los 16avos de final, incluso también lo sería si clasifica a octavos, y espera rival entre uno de los mejores terceros.

El delantero de México, Julián Quiñonez, mete un pase ante la persecución de dos rivales coreanos en el estadio Jalisco de Guadalajara.

México abrió el marcador a los 5 minutos del complemento, luego de un increíble error del arquero Seung-Gyu Kim, que cortó un centro pero chocó con un compañero, el defensor Gi-Hyuk Lee, por lo que soltó la pelota dentro del área y permitió que el volante Luis Romo defina de primera al gol.

Luis Romo aprovechó el error y facturó el 1-0

Luis Romo marcó el 1-0 de México TyC Sports

En 29 minutos, un cambio de frente de izquierda a derecha, de Quiñones para Jiménez, permitió que el “9” controle dentro del área y saque un disparo a quemarropa, que Kim pudo despejar tras una buena reacción.

El guardameta Raúl Rangel salvó la clasificación mexicana a los 42 minutos de la segunda mitad. El arquero de 26 años pudo despejar un gran cabezazo al segundo palo del delantero Cho Gue-Sung y, desde el piso, tuvo la fuerza suficiente para levantar el cuerpo y contener, con la mano derecha, el rebote que había rematado Hyun-Jun Yung.

En la última fecha de la zona A, el combinado mexicano enfrentará a República Checa, el miércoles 24 de junio a las 22:00 (horario argentino), mientras que Corea del Sur será rival de Sudáfrica, en simultáneo.

Fuente: NA

El minuto a minuto de México vs Corea del Sur