Cómo está la salud de Jorge Messi: una dura enfermedad mantiene en vilo a la familia de Lionel

La salud de Jorge Messi atraviesa uno de sus momentos más delicados, manteniendo en máxima preocupación a su entorno familiar. El padre de Lionel Messi permanece internado en la Argentina, bajo estricto seguimiento médico mientras sus seres queridos siguen de cerca la evolución de su cuadro clínico.

La situación, que se arrastra desde hace varios meses, llevó a la familia a consultar con distintos especialistas en busca de las mejores alternativas. Lionel Messi se involucró personalmente en este proceso, acompañando cada decisión y promoviendo nuevas evaluaciones médicas para hallar el tratamiento más adecuado.

En enero, este medio ya había informado que la evolución de Jorge Messi era motivo de inquietud dentro del círculo íntimo del capitán de la Selección argentina. Incluso, el futbolista recurrió a contactos de confianza para gestionar consultas con reconocidos profesionales y obtener segundas opiniones sobre su cuadro clínico.

Mientras Jorge Messi permanece internado en la Argentina, la familia mantiene absoluta reserva sobre el diagnóstico y la evolución médica. Hasta el momento no trascendieron detalles oficiales sobre su estado, aunque la preocupación continúa siendo evidente entre sus allegados.

Jorge Messi ha sido una de las personas más importantes en la vida del capitán argentino. No solo lo acompañó desde sus primeros pasos en el fútbol, sino que también fue una figura decisiva cuando la familia emigró a España para que Lionel pudiera incorporarse a las inferiores de Barcelona y recibir el tratamiento que necesitaba durante su infancia.

El complejo presente familiar quedó reflejado durante el debut de la Selección argentina en el Mundial 2026. Luego de convertir un gol, Lionel Messi no pudo contener las lágrimas, una imagen que rápidamente recorrió el mundo.

Tras el encuentro, el capitán explicó que su emoción no estuvo relacionada con el resultado deportivo, sino con el difícil momento que atraviesa junto a su familia: "Las lágrimas fueron cuestión totalmente ajena a lo deportivo. Pasé unos días difíciles, complicados. Pero estoy agradecido a toda la delegación y a mis compañeros, porque estuvieron al lado mío, como siempre, dándome mucha fuerza para que esté bien".

Sin brindar precisiones sobre el cuadro clínico de su padre, sus palabras confirmaron que la salud de Jorge Messi continúa siendo la principal preocupación del entorno familiar. Mientras el capitán intenta enfocarse en la competencia con la Selección argentina, el seguimiento de la evolución de su padre sigue ocupando un lugar central en su vida personal.