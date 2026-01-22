El difícil momento que atraviesa Lionel Messi por un problema familiar

Lionel Messi atraviesa una situación familiar compleja. Su padre afronta un problema de salud y ha realizado consultas a médicos de Estados Unidos y Argentina.

Jorge Messi atraviesa un problema de salud y su hijo Lionel lo acompaña en todo.

Lionel Messi atraviesa un delicado momento familiar. Jorge, su padre, tiene un problema de Salud que generó preocupación y que motivó interconsultas a especialistas diversos. Esa dificultad ocupó al propio Messi, quien a través de allegados generó vínculos con especialistas para que asistan a su padre para evaluar el camino a seguir.

Uno de los interlocultores es Rodrigo De Paul, compañero de Messi en el Inter de Miami y amigo personal. Fue el jugador surgido en Racing quien se conectó con profesionales de la salud para tener otras opiniones.

messi de paul pretemporada Los amigos de Messi lo acompañan en todo.

Según pudo saber MDZ, uno de los contactados es un prestigioso médico argentino que si bien reside en el país, también atiende y tiene habituales estadías en Estados Unidos. Ese contacto se concretó y la interconsulta se hará esta semana.

Jorge Messi es una persona relevante en la carrera de Lionel, pues acompañó a su hijo en cada etapa. Fue quien, por ejemplo, estuvo con el astro del fútbol cuando debió mudarse a España para sumarse a las inferiores del Barcelona y hacer el tratamiento que le permitió superar las dificultades físicas que tenía.