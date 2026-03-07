Con golazos de De Paul y Messi, Inter Miami venció 2-1 a DC United y logró su segundo triunfo en la MLS 2026

Con tantos de los argentinos Rodrigo De Paul y Lionel Messi (quedó a de los 900), Inter Miami derrotó al elenco de Washington por la tercera fecha de la MLS.

Lionel Messi convirtió su tanto número 80 con la camiseta de Inter Miami.

Inter Miami derrotó 2-1 a DC United en el M&T Bank Stadium de Baltimore por la tercera fecha de la MLS, con goles de Rodrigo De Paul y Lionel Messi, en una jornada que quedó inevitablemente ligada a la reciente visita del plantel a la Casa Blanca, donde fue recibido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por la consagración en la MLS Cup 2025.

El conjunto dirigido por Javier Mascherano pegó de entrada: De Paul abrió la cuenta a los 17 minutos con un golazo, mientras que Messi amplió a los 27 con una definición de alto nivel tras un pase de Mateo Silvetti. DC United descontó en el complemento por intermedio de Tai Baribo, pero no le alcanzó para evitar la caída.

Con este triunfo, Inter Miami llegó a seis puntos en tres partidos y quedó en la zona alta de la Conferencia Este.

El Motorcito Rodrigo De Paul abrió el marcador del encuentro a los 16 minutos: quedó solo dentro del área y sacó un potente remate para convertir su primer tanto en el 2026.

El golazo de Rodrigo De Paul para el 1-0 de Inter Miami Golazo de Rodrigo De Paul para el 1-0 de Inter Miami ante DC United Golazo de Rodrigo De Paul para el 1-0 de Inter Miami ante DC United @MLSes Lejos de conformarse con la ventaja, el Inter Miami mantuvo la intensidad y amplió la diferencia apenas diez minutos después. Tras una buena combinación con Silvetti, Lionel Messi definió con calidad y firmó el segundo tanto del equipo.