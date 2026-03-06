Javier Mascherano reveló detalles de la visita de Inter Miami a la Casa Blanca: "Cumplimos con algo protocolar"

Un día después de lo sucedido, Javier Mascherano habló al respecto y explicó cómo se gestó el encuentro entre Donald Trump y el equipo de Lionel Messi.

Javier Mascherano estrecha su mano con Donald Trump en la Casa Blanca. ¿Qué dijo el Jefecito sobre la visita?

La visita del plantel del Inter Miami a la Casa Blanca generó repercusión en todo el mundo, sobre todo por la presencia de Lionel Messi y el encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en medio del conflicto en Medio Oriente. Sin embargo, Javier Mascherano fue el encargado de bajar cualquier tono político.

Un día después de la histórica visita a la residencia presidencial, el entrenador de las Garzas dejó en claro que el acto tuvo que ver el reconocimiento que suelen recibir los campeones de la MLS año tras año. “Vinimos y cumplimos con algo protocolar, que es prácticamente una tradición visitar la Casa Blanca por ser el equipo campeón”, explicó, en primera instancia, el excapitán de la Selección argentina.

Te puede interesar Messi en la Casa Blanca: la broma de Rodrigo De Paul que hizo reír a Trump en pleno Salón Oval

Qué dijo Javier Mascherano sobre la visita de Inter Miami a Trump en la Casa Blanca A su vez, el Jefecito también detalló que la reunión con Trump coincidió con el viaje del equipo a la capital estadounidense para el partido de este sábado ante DC United. “Estaba concertado hace mucho tiempo, armado para el partido que jugamos en Washington”, remarcó.

Las declaraciones de Javier Mascherano tras la histórica visita de Inter Miami a la Casa Blanca. Las declaraciones de Javier Mascherano tras la histórica visita de Inter Miami a la Casa Blanca. Video X: @somoscorta “Estuvimos un par de horas conociendo lo que se podía de la Casa Blanca”, comentó Mascherano, sin entrar en demasiados detalles sobre la charla con el mandatario. Durante la jornada, los jugadores tuvieron la oportunidad de recorrer algunos sectores de la residencia presidencial y conocer parte de su historia.