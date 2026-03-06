¿Huracán-River sin público? La decisión que podría tomarse con el duelo en Parque Patricios

Huracán recibirá el próximo jueves a River por la fecha 10 del Torneo Apertura, pero todavía no se sabe si habrá hinchas en el Ducó. El motivo.

Tras el paro que decretó la AFA para este fin de semana, el Torneo Apertura vuelve directamente con la fecha 10 y uno de los duelos más atractivos será el que jugarán Huracán y River. No solo por el debut de Eduardo Coudet en el banco millonario, sino que también por una situación que deja en el centro de la escena al Tomás Adolfo Ducó.

Por qué Huracán-River podría jugarse sin público en el Ducó El encuentro, previsto para el próximo jueves a las 21:30 en Parque Patricios, todavía no tiene definido si podrá disputarse con público en las tribunas o si, como ocurrió en el último compromiso del Globo como local, deberá jugarse a puertas cerradas. El problema se originó días atrás tras el derrumbe de una estructura en las cercanías del estadio.

A raíz de ese episodio, Huracán se vio obligado a recibir a Belgrano por la fecha 8 sin hinchas por cuestiones de seguridad, una medida preventiva que ahora podría repetirse. En ese contexto, se espera que entre lunes y martes que viene se espera el reporte técnico final que analiza el estado del edificio afectado, el cual todavía presenta riesgo de nuevos desprendimientos o incluso otro posible derrumbe.

Coudet en River Camp La visita de River a Huracán marcará el debut del Chacho Coudet como DT millonario. ¿Será sin público? En paralelo, también se aguarda un informe de la Defensa Civil de la Ciudad de Buenos Aires, que evaluará la seguridad en la zona cercana al estadio. A partir de esos documentos, las autoridades determinarán si están dadas las condiciones para que el encuentro se dispute con público en el Ducó.