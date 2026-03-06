Bombos de la Copa Sudamericana 2026: los rivales accesibles ¿y el grupo de la muerte? que pueden tocarles a River y Racing
River y Racing esperan el sorteo de la Sudamericana y ya aparecen posibles grupos complicados y otros más accesibles.
Con los bombos prácticamente definidos para el sorteo del 19 de marzo, River y Racing ya empiezan a mirar posibles escenarios en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Ambos serán cabezas de serie, una ventaja que los mantiene lejos de varios rivales pesados, aunque algunas combinaciones podrían transformarse en un verdadero dolor de cabeza.
Al ocupar el bombo 1, los equipos de Eduardo Coudet y Gustavo Costas evitarán de entrada a los brasileños más fuertes del torneo, como Atlético Mineiro, San Pablo, Gremio o Santos. Sin embargo, en el bombo 2 aparece un rival de peso: Vasco da Gama, un histórico del continente que siempre resulta incómodo, sobre todo por lo que implica jugar en Río de Janeiro.
En el bombo 3 aparecen equipos de menor jerarquía, aunque algunos pueden complicar por factores externos. Uno de los más temidos es Independiente Petrolero, que juega en los 2.800 metros de altura de Sucre, un viaje que exige logística especial y suele afectar el rendimiento de los visitantes.
En el bombo 4 tampoco faltan los riesgos. Si Botafogo supera su cruce con Barcelona de Guayaquil, podría sumarse al grupo de River o Racing, lo que abriría la posibilidad de enfrentar a dos brasileños en la misma zona. También aparece como alternativa complicada un grupo con Millonarios, Deportivo Cuenca y Sporting Cristal, por los viajes largos y la altura.
Los posibles grupos más sencillos
River / Racing
Palestino / Caracas
Montevideo City Torque / Boston River
Alianza Atlético / Deportivo Recoleta
Los grupos de la muerte
River / Racing
Vasco da Gama / Millonarios
Independiente Petrolero / Deportivo Cuenca
Botafogo o Barcelona / Sporting Cristal
Así están los bombos de la Sudamericana 2026
El escenario ideal para los clubes argentinos sería mucho más accesible: Caracas, Boston River y Deportivo Recoleta aparecen como rivales de menor peso y con viajes menos exigentes. Con el sorteo cada vez más cerca, en Núñez y Avellaneda ya empiezan a cruzar los dedos.