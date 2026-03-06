Presenta:

Bombos de la Copa Sudamericana 2026: los rivales accesibles ¿y el grupo de la muerte? que pueden tocarles a River y Racing

River y Racing esperan el sorteo de la Sudamericana y ya aparecen posibles grupos complicados y otros más accesibles.

Diego Bautista

River y Racing serán cabezas de serie en el sorteo de la Copa Sudamericana el próximo 19 de marzo. ¿Qué escenario podría tocarles?

@Sudamericana

Con los bombos prácticamente definidos para el sorteo del 19 de marzo, River y Racing ya empiezan a mirar posibles escenarios en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Ambos serán cabezas de serie, una ventaja que los mantiene lejos de varios rivales pesados, aunque algunas combinaciones podrían transformarse en un verdadero dolor de cabeza.

Al ocupar el bombo 1, los equipos de Eduardo Coudet y Gustavo Costas evitarán de entrada a los brasileños más fuertes del torneo, como Atlético Mineiro, San Pablo, Gremio o Santos. Sin embargo, en el bombo 2 aparece un rival de peso: Vasco da Gama, un histórico del continente que siempre resulta incómodo, sobre todo por lo que implica jugar en Río de Janeiro.

Coudet en River Camp
Chacho Coudet espera los rivales de River para la Copa Sudamericana

En el bombo 3 aparecen equipos de menor jerarquía, aunque algunos pueden complicar por factores externos. Uno de los más temidos es Independiente Petrolero, que juega en los 2.800 metros de altura de Sucre, un viaje que exige logística especial y suele afectar el rendimiento de los visitantes.

En el bombo 4 tampoco faltan los riesgos. Si Botafogo supera su cruce con Barcelona de Guayaquil, podría sumarse al grupo de River o Racing, lo que abriría la posibilidad de enfrentar a dos brasileños en la misma zona. También aparece como alternativa complicada un grupo con Millonarios, Deportivo Cuenca y Sporting Cristal, por los viajes largos y la altura.

Gustavo Costas
Gustavo Costas, DT de Racing, intentará ganar otra vez la Copa Sudamericana.

Los posibles grupos más sencillos

River / Racing

Palestino / Caracas

Montevideo City Torque / Boston River

Alianza Atlético / Deportivo Recoleta

Los grupos de la muerte

River / Racing

Vasco da Gama / Millonarios

Independiente Petrolero / Deportivo Cuenca

Botafogo o Barcelona / Sporting Cristal

Así están los bombos de la Sudamericana 2026

Bombos Sudamericana

El escenario ideal para los clubes argentinos sería mucho más accesible: Caracas, Boston River y Deportivo Recoleta aparecen como rivales de menor peso y con viajes menos exigentes. Con el sorteo cada vez más cerca, en Núñez y Avellaneda ya empiezan a cruzar los dedos.

