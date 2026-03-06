Bombos de la Copa Sudamericana 2026: los rivales accesibles ¿y el grupo de la muerte? que pueden tocarles a River y Racing

River y Racing esperan el sorteo de la Sudamericana y ya aparecen posibles grupos complicados y otros más accesibles.

River y Racing serán cabezas de serie en el sorteo de la Copa Sudamericana el próximo 19 de marzo. ¿Qué escenario podría tocarles?

Con los bombos prácticamente definidos para el sorteo del 19 de marzo, River y Racing ya empiezan a mirar posibles escenarios en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Ambos serán cabezas de serie, una ventaja que los mantiene lejos de varios rivales pesados, aunque algunas combinaciones podrían transformarse en un verdadero dolor de cabeza.

Al ocupar el bombo 1, los equipos de Eduardo Coudet y Gustavo Costas evitarán de entrada a los brasileños más fuertes del torneo, como Atlético Mineiro, San Pablo, Gremio o Santos. Sin embargo, en el bombo 2 aparece un rival de peso: Vasco da Gama, un histórico del continente que siempre resulta incómodo, sobre todo por lo que implica jugar en Río de Janeiro.

Coudet en River Camp Chacho Coudet espera los rivales de River para la Copa Sudamericana Prensa River Plate En el bombo 3 aparecen equipos de menor jerarquía, aunque algunos pueden complicar por factores externos. Uno de los más temidos es Independiente Petrolero, que juega en los 2.800 metros de altura de Sucre, un viaje que exige logística especial y suele afectar el rendimiento de los visitantes.

En el bombo 4 tampoco faltan los riesgos. Si Botafogo supera su cruce con Barcelona de Guayaquil, podría sumarse al grupo de River o Racing, lo que abriría la posibilidad de enfrentar a dos brasileños en la misma zona. También aparece como alternativa complicada un grupo con Millonarios, Deportivo Cuenca y Sporting Cristal, por los viajes largos y la altura.

Gustavo Costas Gustavo Costas, DT de Racing, intentará ganar otra vez la Copa Sudamericana. Fotobaires Los posibles grupos más sencillos River / Racing