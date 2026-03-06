El sensato mensaje de Barros Schelotto sobre el polémico cambio en la clasificación a las copas: "Te la tenés que bancar"

Guillermo Barros Schelotto, DT de Vélez, fue tajante al responder la consulta sobre la modificación del sistema para las copas internacionales.

Guillermo Barros Schelotto opinó sobre el nuevo formato de clasificación a las copas y marcó su postura.

La decisión de la AFA de modificar el sistema de clasificación a las copas internacionales a partir de 2027 generó debate en el fútbol argentino y uno de los que salió al cruce fue Guillermo Barros Schelotto. El entrenador de Vélez no estuvo de acuerdo con la medida y dejó clara su postura.

El Mellizo consideró que el sistema anterior debía mantenerse, incluso si implicaba que algunos equipos quedaran eliminados en el repechaje de la Copa Libertadores. “Lo hubiera dejado como estaba. Si te toca perder, te la tenés que bancar. Hubo uno que fue mejor que vos”, expresó el técnico.

Guillermo Barros Schelotto fue tajante por el cambio en la Libertadores La postura de Guillermo sobre el cambio en la clasificación a las copas La postura de Guillermo sobre el cambio en la clasificación a las copas Prensa Vélez Barros Schelotto también remarcó que, desde lo deportivo y lo emocional, disputar la Libertadores siempre es más atractivo que la Sudamericana. “El fútbol es así: uno gana y otro pierde. Y si te tocó jugar ahí porque saliste tercero y fuiste mejor que 27, es mejor jugar Copa Libertadores que la Sudamericana. Y los hinchas quieren jugar la Libertadores, no la Sudamericana”, sostuvo.