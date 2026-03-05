Polémica por el cambio que impulsa la AFA para las copas de 2028: el nuevo sistema de clasificación

El Comité Ejecutivo de la AFA analiza modificar la redistribución de cupos para la Copa Libertadores y Sudamericana. De qué trata la insólita medida.

En la misma reunión en la que se ratificó el paro para este fin de semana por el conflicto con ARCA y los llamados a indagatoria a Claudio Tapia y Pablo Toviggino, el Comité Ejecutivo de la AFA dejó el camino allanado para hacer afectivo el nuevo sistema de clasificación a las copas internacionales a partir de 2028.

El encuentro se realizó este martes y tuvo como uno de los temas principales a la Copa Libertadores y la Sudamericana. La discusión surgió luego de una serie de eliminaciones tempranas de clubes argentinos en la Fase 2 de la Libertadores en los últimos años: Godoy Cruz en 2024, Boca Juniors en 2025 y Argentinos Juniors en 2026.

El inédito cambio que analiza la AFA: ahora el noveno de la tabla anual podría jugar la Libertadores En ese contexto, en las próximas horas podría confirmarse oficialmente un cambio inédito. Según reveló el medio Doble Amarilla, la propuesta que más consenso reúne establece que el último equipo clasificado por la tabla anual -posiblemente el que termine en el 9° puesto- sea el que juegue el Repechaje de la máxima cita a nivel continental.

Si esto se confirma, los cupos directos a la Libertadores quedarían reservados para los campeones del Torneo Apertura, del Clausura, de la Copa Argentina y de la Liga (primero de la tabla anual). A esos cuatro clubes se sumaría el siguiente mejor ubicado en la tabla general que no haya conseguido alguno de esos títulos.

Argentinos Juniors vs Barcelona de Ecuador Argentinos, 3° de la tabla anual en 2025, perdió en la Fase 2 ante Barcelona de Ecuador y no jugará copas internacionales. Fotobaires En cuanto a la Sudamericana, los cupos se repartirían entre los equipos que queden inmediatamente detrás en la tabla anual y que no estén clasificados a la Gloria Eterna: serían seis equipos, ubicados entre el tercer y el octavo puesto.