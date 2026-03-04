¿Tregua con Tapia? La fuerte relación de Juan Bautista Mahiques y su familia con la AFA que confunde en el mismo Gobierno

La designación de Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro de Justicia afronta numerosas interpretaciones. Desde su sólida carrera judicial, respaldada por una familia con décadas en los tribunales, hasta sus vínculos con el empresario y operador judicial Daniel Angelici y su relación durante años con el macrismo.

Cada una de esas aristas contempla opiniones a favor y en contra acerca del nombramiento del abogado de 45 años, de reciente paso por la fiscalía general de la Ciudad de Buenos Aires, donde se toma licencia.

Sin embargo, hay un motivo que aturde a muchos analistas políticos e incluso también repercute en la misma Casa Rosada. La gran mayoría de la familia Mahiques cuenta con una relación probada con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que tanto combate la gestión libertaria.

A partir de su vínculo con el PRO y el expresidente de Boca, el nuevo funcionario se acercó al ambiente futbolístico. Llegó a tener un cargo para la entidad que preside Claudio Tapia . Fue designado como vicerrector de la Universidad del Fútbol Argentino (Unafa), una casa de estudio que no fue habilitada por la Casa Rosada por distintas irregularidades.

Debido al aumento del conflicto con el Ejecutivo y la aparición de múltiples causas contra Tapia y el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, Mahiques decidió alejarse del proyecto.

Por su parte, el inminente ministro aparece como miembro de la Comisión de Ética de la Conmebol, organismo que administra al fútbol sudamericano, que tiene a “chiqui” como vicepresidente. Se trata de la misma comisión que Patricia Bullrich presentó una denuncia contra la cúpula de la AFA por supuestas irregularidades en los fondos.

En tanto, Esteban Mahiques, funcionario de la Cancillería, fue designado miembro del Tribunal de Disciplina de la AFA.

En tanto, Carlos, su padre y camarista de Casación, fue señalado por el diario La Nación por su supuesta presencia en la quinta de Villa Rosa atribuida a Toviggino, que está siendo investigada por la justicia, en el marco de una celebración de cumpleaños. El juez era el encargado de resolver la disputa por la competencia en la causa de esa quinta de Pilar. Debido al escándalo de la denuncia, se apartó de esa causa.

Ante este contexto, algunos referentes del propio Gobierno se preguntan qué ocurrirá con la embestida del Ejecutivo con la AFA. "Es raro, realmente. Me cuesta entender que se elija a alguien que viene de estar cerca de Tapia", señaló a MDZ un miembro del Gabinete, con despacho en Casa Rosada.

"Algunos dicen que es mejor tenerlo de nuestro lado porque conoce todos los secretos de Tapia y compañía", indicó otra de las fuentes consultas, que intenta entender cuál es el objetivo de su designación, al menos ante el factor AFA.

Se espera que el propio Mahiques hable al término de la jura de asunción. La ceremonia se realizará este jueves a las 12 en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno

Las denuncias del Gobierno a la AFA

Una de las principales presentaciones fue realizada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ante la Justicia en el fuero Penal Económico. Se denunció a la entidad por presuntas irregularidades tributarias, entre ellas la posible apropiación indebida de impuestos y recursos de la seguridad social. Según la acusación, el monto investigado supera los 19.000 millones de pesos y está vinculado a retenciones que habrían sido descontadas pero no transferidas al Estado dentro de los plazos correspondientes.

Otro conflicto surgió a partir de investigaciones sobre movimientos financieros y contratos entre la AFA, clubes del fútbol argentino y la firma financiera Sur Finanzas. En ese marco, la Justicia ordenó allanamientos en la sede de la AFA y en distintos clubes como parte de una causa que analiza posibles maniobras de evasión fiscal y lavado de dinero. La investigación busca determinar si ciertas operaciones económicas y transferencias de fondos contaban con respaldo documental suficiente o si pudieron haber sido utilizadas para canalizar dinero de origen irregular.

En paralelo, el Gobierno también avanzó por la vía administrativa. La Inspección General de Justicia (IGJ) cuestionó distintos aspectos del funcionamiento institucional de la AFA, entre ellos la presentación de balances, el traslado de su sede legal y algunos vínculos comerciales con empresas privadas. El organismo solicitó la designación de veedores para revisar la documentación contable y financiera de la entidad, así como determinados proyectos impulsados por la conducción del fútbol argentino.

De hecho, una de las primeras medidas que debe adoptar Mahiques es si el Gobierno terminará designando los veedores en la AFA, medida que no terminó adoptando Mariano Cuneo Libarona.