Lujos, caballos y contrataciones sospechosas detrás de "la banda de los mendocinos" de ARSAT

Facundo Leal era, al menos hasta quedar preso, un hombre solícito, poco discreto y ostentoso. Un personaje traído desde los años 90 a la realidad actual de Mendoza y Argentina. Estuvo a cargo de la estratégica empresa ARSAT , aunque era abogado y no científico, trascendió en sus cargos a sus padrinos políticos, como Rodolfo Gabrielli, primero, y Luis Pierrini al final. Además del enriquecimiento logrado mientras estaba en la función pública y las sospechas que ahora tiene la Justicia, los que lo conocen se sorprenden por haber roto la barrera de la sensación de impunidad: drogas al por mayor, dólares en valijas y alguna torpeza para manejarse públicamente. Lujos sin disimular, joyas, viajes con empresarios y caballos en su vida privada. Compras sin licitación, empresas amigas y facturación sospechosa en ARSAT y el ORSNA.

Leal era la cabeza de un grupo que le dieron una carga negativa a un gentilicio. La llamaban la “banda de los mendocinos” porque, en rigor, gran parte de los que tomaban decisiones surgieron al pie de la cordillera y unían, también en grupo, la ruta Mendoza -Buenos Aires cada lunes y cada viernes en los vuelos de Aerolíneas Argentinas. Esa rutina se hizo más sofisticada cuando el propio Leal escaló y abordó, aseguran, vuelos privados para viajes no oficiales.

La caja de sorpresas en la que se convirtió la causa generó idas y vueltas en la Justicia Federal de San Isidro y en Mendoza. La causa se inició por un robo en los galpones de ARSAT, pero derivó en otras investigaciones por el hallazgo de drogas, más de 2,4 millones de dólares en efectivo y material que puede ser usado para espiar. Por eso la causa que instruye no está claro si es por un robo, por drogas o sospechas de corrupción. O todo junto, pues parece haber una concatenación de hechos.

A los tres allanamientos originales que se realizaron, se le sumaron otros 5 operativos en domicilios e inmuebles de Mendoza. Las vacantes en la Justicia Federal de Mendoza complican la trazabilidad, pues ante la ausencia de un juez en al Juzgado 1 (el quedó vacante por la destitución de Walter Bento) quien lo subrroga es Leopoldo Rago Gallo, de San Juan. Es decir es una investigación que se inicia en San Isidro, que tiene colaboración de un juez que vive en San Juan, pero cuyos principales protagonistas están en Mendoza. La geografía y la idiosincrasia tienen que ver, pues, por ejemplo, la mayoría de los allanamientos ocurrieron en barrios privados o edificios cuyo acceso tiene complejidades que no fueron tenidos en cuenta en las solicitudes originales.

La detención de Leal inquieta en muchos ámbitos: en la política, entre algunos empresarios y hasta en los círculos sociales mendocinos. Desde la creación de ARSAT y su crecimiento patrimonial, el exfuncionario supo vincularse. Con esa empresa como bandera y también en su fugaz y polémico paso por el ORSNA, el organismo que controlaba los aeropuertos y que conducía desde el cuarto piso de Aeroparque, pero también desde algunos bares y restaurantes.

No es el único mendocino investigado, pues están involucrados Gerardo Boschín y Andrés Navarro Stornini. Otros aún no están acusados, pero siguen sus huellas.

Contrataciones

ARSAT es la empresa estatal que tiene a su cargo le desarrollo y venta de servicios de telecomunicaciones. Tiene un valor estratégico, pues controla el mayor tendido de fibra óptica, compite con gigantes como Starlink y tiene la capacidad de poner satélites en órbita, junto con otras empresas estatales. La “banda de los mendocinos” tenía su expertis más en el mundo de los negocios. El padre de la criatura, es decir el grupo de mendocinos, es el exgobernador Rodolfo Gabrielli, quien apadrinó a Leal.

Leal ocupó distintos roles y quedó a cargo de la empresa. Por la actividad que tiene, ARSAT tiene vínculos con muchas empresas tecnológicas y de logística. Y al parecer también un margen de discrecionalidad importante. Según los datos a los que accedió MDZ, las contrataciones directas fueron las favoritas de ARSAT bajo la conducción de Leal.

Facundo Leal alberto fernandez ARSAT

En un año y medio (entre noviembre de 2021 y marzo de 2023) casi el 50% de las contrataciones de Arsat se hicieron sin licitación. Y cuando se toma en cuenta el monto, el porcentaje crece: más del 60% del dinero se gastó en contrataciones directas, aún con montos elevados. En total, por ejemplo, se gastaron 31.999.645 dólares en 225 contrataciones sin licitación; y otros $ 4.290.862.041 facturados en pesos por parte de empresas que también fueron contratadas de manera directa. En esos contratos hay de todo, pero sobre todo vínculo con concesionarias, empresas tecnológicas y de servicios. NSS S.A., Metrotel y, por monto, la más importante es ACERTIS S.A. Incluso empresas públicas que también fueron parte de otras investigaciones, como Nación Seguros, tienen contrataciones directas frecuentes (44 en ese caso).

Una de las empresas favorecidas por contrataciones directas es Argentina Logistic Services (ALS). Esa firma quedó en el foco no tanto por los montos, sino por la responsabilidad. El robo que inició todo ocurrió en un depósito de esa firma y las sospechas son que desde ARSAT se inclinó la balanza para contratarla de manera directa. Hay contratos y hasta conversaciones que irían en esa dirección. En las planillas analizadas por MDZ figuran 7 contrataciones directas de ARSAT con Argentina Logistic Service, pero solo en el año 2022. Ese año se hicieron 4 contratos por $ 1.384.914 dólares y otros 3 firmados en pesos por un total de 31.800.000. Esos contratos fueron por servicios que ahora están cuestionados: alquiler de espacio de guardado, alquiler de grúas, servicio de transporte general de carga y cargas especiales, servicio de depósito y logística.

El robo que desató la investigación ocurrió en uno de los depósitos de esa empresa, donde no funcionaban las cámaras de seguridad.

Caballos y lujos

Leal llevaba un nivel de vida desfasado de la realidad de un funcionario público. Viajes, ropa adquirida con asesoramiento profesional; viviendas de lujo y hasta una actividad que parece ser un signo de época: la cría de caballos. El extitular de ARSAT tiene una cabaña de cría de caballos criollos en Lavalle, donde suelen hacerse eventos ecuestres. Para que no queden dudas, se llama “Las Leales” y el propio Facundo Leal suele encabezar los eventos vestido de gaucho.

facundo leal caballos 1

El departamento donde secuestraron una valija con 1,4 millones de dólares el ladrillos termosellados está en una de las torres de lujo más vistosas de Mendoza. La torre Thays es la principal del nuevo boom inmobiliario de la Quinta Sección. Frente al parque San Martín, tiene amenities de lujo y costos en dólares que podrían rankear con otros sitios de la Argentina como Puerto Madero. Los departamentos como los de Leal rondan los 650 mil dólares de costo. Obviamente en su DDJJ ese inmueble está subvaluado. Lel declaraba igual que su vivienda no era esa, sino una ubicada en el barrio privado Palmares. Además de sus ingresos como funcionario, menciona tener una empresa unipersonal. Leal ejerció como abogado en sociedad con su expareja.

En todas las DDJJ de Leal hay un "error". En su última presentación, por ejemplo, menciona como año de ingreso a la Administración Pública el 2025, cuando ya cumple dos décadas en cargos públicos y particularmente en ARSAT.