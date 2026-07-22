Karina Milei rompió el silencio en un video y les envió un mensaje a los gobernadores

Karina Milei rompió el silencio luego de meses y apareció hablando en un video que subió la cuenta de la Casa Rosada, con un mensaje directo a los gobernadores.

En el marco del acto por el traspaso de una ruta nacional clave para Santa Fe, donde asistió Maximiliano Pullaro , la secretaria general de la Presidencia destacó el anuncio y mostró un mensaje conciliador.

“Nos ponemos de acuerdo para que la Argentina vuelva a ser grande nuevamente”, señaló la hermana del mandatario en una grabación donde se la ve al lado del gobernador y con referencia a la frase que repite el presidente, en homenaje a Donald Trump : Make America great again (Hagamos a Estados Unidos grande de vuelta, en inglés).

“Es un paso importante porque está bueno ver que el gobierno nacional se preocupa por todas las provincias. Porque somos todos argentinos”, agregó “El Jefe”.

Es una novedad en la gestión libertaria el rol activo de la funcionaria ya que, salvo en alguna actividad partidaria, no suele mostrarse dando algún discurso. Es un intento de mostrar que ella está dispuesta a mejorar el vínculo con los gobernadores, al punto de renegociar algunas alianzas electorales que todavía están en revisión y que formaban parte de una fuerte discusión interna con el asesor Santiago Caputo.

La Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el Jefe de Gabinete, Diego Santilli; el Ministro de Economía, Luis Caputo; y el Gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezaron en Casa Rosada la firma del convenio mediante el cual el Gobierno nacional delega en la… pic.twitter.com/BhnEX9Qttz

Acto seguido a lo que expresó Karina Milei, hizo lo propio el ministro de Economía, Luis Caputo. “Es clave seguir mejorando la logística, la infraestructura. Nosotros repetimos hasta el cansancio que la productividad va a venir dada por la baja de impuestos, la baja de regulaciones y la mejora de la infraestructura”, manifestó.

Pese a la aseveración del titular del Palacio de Hacienda, la obra pública fue prácticamente nula en lo que va del Gobierno de Milei y los traspasos de rutas nacionales fueron escasas.

En las últimas horas se conoció que se avanza en la concesión de más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales, destinados a su explotación, administración y mantenimiento, distribuidos en los Tramos Centro, Mesopotámico, Centro-Norte, Noroeste, Litoral, Noreste, Chaco-Santa Fe y Cuyo.