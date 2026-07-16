Karina Milei se reunió con legisladores porteños y hubo críticas al macrismo

La Secretaria General encabezó un encuentro con representantes libertarios en la Legislatura Porteña, con una agenda que cuestiona al PRO.

El Gobierno retomó la agenda política, tras tomarse un asueto informal para ver a la Selección Argentina. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, recibió este jueves en Casa Rosada a la jefa del bloque de legisladores porteños de La Libertad Avanza, Pilar Ramírez, junto a legisladores porteños y equipos técnicos del espacio.

El objetivo fue apuntalar la agenda libertaria en la Ciudad, con la intención de no perderle pisada al PRO y disputarle la jefatura de Gobierno al macrismo.

Cómo fue el encuentro De acuerdo con fuentes oficiales, los legisladores “transmitieron su preocupación por la acumulación de residuos, los problemas de circulación ocasionados por las barreras ferroviarias y la falta de desarrollo del sur de la Ciudad de Buenos Aires”.

“Durante el encuentro, los equipos técnicos también presentaron los proyectos que impulsarán en la Legislatura porteña y los avances en la elaboración de la plataforma de gobierno con vistas a las elecciones de 2027”, consignaron en el Gobierno.

La cumbre se da en un contexto de una posible contienda electoral entre los libertarios y el PRO en la Ciudad. La hermana del mandatario desea tener un candidato propio para conseguir el bastión histórico del partido amarillo, aunque existe la posibilidad concreta de una alianza electoral para el apoyo a la reelección de Jorge Macri. Para que eso ocurra debe haber un acuerdo entre Milei y Mauricio Macri, que debería aceptar una nueva fusión a nivel nacional y en la Provincia de Buenos Aires, resignando una participación propia del PRO en distintos distritos del país.