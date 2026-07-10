Karina Milei mueve el tablero en la Ciudad y pone en alerta al PRO con una cumbre libertaria

La secretaria General de la Presidencia encabezará un encuentro con los diputados porteños de su partido para ordenar la agenda política, fortalecer el armado territorial y empezar a definir los próximos pasos de cara a los comicios.

La conducción política de Karina Milei volverá a concentrar la atención del oficialismo este jueves tras convocar a los diputados porteños de La Libertad Avanza a una reunión en Balcarce 50. El encuentro reunirá a la bancada libertaria que responde a Pilar Ramírez, principal referente de Karina Milei en la Legislatura porteña.

La cita servirá para revisar el trabajo realizado durante los últimos meses, aunque la discusión política ocupará un lugar central. La hermana del Presidente buscará mostrar una conducción ordenada en uno de los distritos más relevantes para La Libertad Avanza, mientras el oficialismo intenta fortalecer su estructura propia antes de las próximas definiciones electorales.

La ministra de Seguridad no asistirá al encuentro, aunque mantiene presencia política dentro del distrito, según reconocen desde el oficialismo. Por su parte Jorge Macri ya manifestó su intención de buscar la reelección, mientras que LLA concentra sus esfuerzos en fortalecer su propia estructura antes de discutir nombres para las próximas candidaturas.

Karina Milei con legisladores Ley y Orden Los legisladores libertarios analizarán el balance de la gestión parlamentaria y debatirán la hoja de ruta para los próximos meses. La bancada recuerda la aprobación de la Ley Hojarasca y sostiene una versión porteña de la Ley Bases como uno de los ejes centrales de su agenda parlamentaria.

En esa línea, la legisladora Pilar Ramírez sostuvo: "Así como cuando nos escucharon les fue bien, escúchennos en esto, tomen nuestra Ley Bases, achiquen el Estado. Tienen una herramienta concreta: Menos plata para estructura y más resultados concretos".